Hi haurà prejubilacions en Ford Almussafes, a partir dels 55 anys, amb el 80 % del salari complet garantit fins a l’edat de retir oficial. La Direcció i el Comité d’Empresa de Ford han arribat a un acord per a aprovar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) sobre 630 empleats de la seua factoria d’Almussafes després d’introduir una millora en la proposta final sobre el pla d’acomiadaments que va presentat inicialment, en la setena reunió, durant el període de consultes que va iniciar-se fa un mes.

El principal escull en aquesta negociació ha estat en tot moment l’edat de les prejubilacions. Els sindicats van insistir que l’empresa permeta acollir-se a aquestes a partir dels 55 anys, per a evitar eixides forçoses; l’empresa, que va començar en els 57, ha obert la mà, en l’última reunió, a oferir-les a partir dels 56, però rebaixant el complement salarial del 85 al 80 %.

Finalment, l’acord entre la Direcció de Ford Almussafes i el Comité d’Empresa que han secundat UGT i CCOO-PV suposarà l’eixida d’entre 570 i 630 empleats de la fàbrica, entre maig i desembre d’enguany, i el període de les adhesions voluntàries finalitzarà el 30 de juny. Intersindical-STM i CGT no han secundat aquesta proposta de la multinacional de l’oval blau.

Complement de prestacions

Segons l’acord, la Direcció de Ford Almussafes permetrà adherir-se al pla de prejubilacions als treballadors entre l’1 de gener de 1958 i el 30 de juny de 1966 (de 63 a 55 anys), excepte a aquells vinculats per un contracte d’accés a la jubilació parcial. El complement a les prestacions públiques de desocupació variable per edat seran del 80 % del salari net regulador amb 55 i 56 anys, encara que pujarà al 85 % a partir dels 57 anys.

Tal com destaca el president del Comité d’Empresa, Carlos Faubel (UGT), en el programa de baixes incentivades, seran elegibles els empleats nascuts a partir de l’1 de gener de 1958, excepte aquells vinculats per un contracte temporal, de relleu o d’accés a la jubilació parcial. Per als treballadors de fins a 54 anys, Ford Almussafes ofereix una indemnització de 45 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats de salari brut.