Deu municipis de la Comunitat Valenciana concentren el 40 % de les morts per coronavirus des del començament de la pandèmia de coronavirus, dels quals 6 pertanyen a la província d’Alacant, 3 a la de València i 1 a la de Castelló, i en tots s’ha superat el centenar de defuncions.

Al capdavant d’aquesta llista es troba la ciutat de València, l’única amb més d’un miler de morts, seguida, en aquest ordre, d’Alacant, Elx, Alcoi, Castelló de la Plana, Benidorm, Torrent, Sagunt, Torrevieja i Elda, segons les dades de la Conselleria de Sanitat.

Des del començament de la pandèmia, han mort a la Comunitat Valenciana un total de 7.302 persones per coronavirus (3.732 a la província de València, 2.778 a la d’Alacant i 792 en la de Castelló), de les quals 2.921 ho han fet en aquests deu municipis.

Municipis amb més morts

A la província de València, la ciutat amb més defuncions a causa del coronavirus és la capital, amb un total de 1.112 morts, la qual cosa suposa una mitjana 79 morts mensuals des de març de l’any passat, encara que hi ha hagut mesos, com els dos primers d’enguany —els més letals de la pandèmia—, en els quals van morir 268 persones al gener i 222 al febrer.

Els altres dos municipis valencians amb les xifres més altes de defuncions de coronavirus són Torrent, amb un total de 157, i Sagunt, amb 120.

A la província d’Alacant, el municipi que ha registrat més morts a causa de la covid és la capital, amb 448, a la qual li segueixen Elx, amb 262 defuncions; Alcoi, amb 232; Benidorm, amb 159; Torrevieja amb 110, i finalment Elda, amb 102.

A la província de Castelló, la localitat que ha notificat la xifra més alta de defuncions a causa del coronavirus és la capital, amb 219 des de l’inici de la pandèmia.

Municipis sense morts

Per contra, 187 dels 542 municipis que conformen la Comunitat Valenciana no han registrat cap defunció per coronavirus, la qual cosa representa el 34,5 % del total. Són 71 municipis de la província de València, 42 de la d’Alacant i 74 de la Castelló.

D’aquesta manera, el 26,7 % dels municipis de la província de València no ha notificat defuncions a causa de la covid-19, mentre que a la província d’Alacant aquest percentatge se situa en el 29,8 % i a la de Castelló ascendeix fins al 54,8 %.

En aquesta llista destaquen, per ser els municipis amb més població, Benifairó de la Valldigna, Castelló de Rugat, Camporrobles, Xeresa, Nàquera o Ròtova, a la província de València; el Fondó de les Neus, Algueña o Jacarilla, a la d’Alacant; i Xilxes, Llucena, Navajas o Ribesalbes, a la de Castelló.

Taxa de defuncions

Si es té en compte la taxa de defuncions per cada 100.000 habitants, el municipi de tota la Comunitat Valenciana amb la incidència més alta ha sigut Villahermosa del Río, una xicoteta localitat de Castelló en la qual han mort per covid 15 dels seus 490 habitants, una taxa de 3.067,48.

A continuació es troben Quartell (València), amb 34 morts i una taxa de 2.078,24; Jalance (València), amb 14 morts i una taxa de 1.686,75; Montán (Castelló), amb 5 defuncions i una taxa de 1.351,35; Barx (València), amb 15 morts i una taxa de 1.174,63 i Benirredrà (València), amb 16 morts i una taxa de 1.005,03.

Aquests són els 6 municipis de la Comunitat Valenciana que tenen una taxa de defuncions a causa del coronavirus per cada 100.000 habitants superior a 1.000.