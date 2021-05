Les 11 dones d’Estivella que van eixir als carrers del municipi per a demanar justícia i llibertat el 2 de maig de 1911 van ser recordades 110 anys després d’aquella fita històrica.

L’Ajuntament d’Estivella, mitjançant la Regidoria de Participació Ciutadana, va celebrar diferents actes per tal que aquest aniversari no passara desapercebut.

Al Centre Cultural, l’investigador Lluís Mesa va presentar la segona edició digital de la publicació i va contextualitzar el temps històric de les manifestants, introduït per la regidora Arantxa Blasco.

Seguidament, a l’antiga plaça de la Tenda Vella, actualment d’Espanya, es va fer un homenatge a les manifestants.

En concret, es va descobrir una placa en la qual figuren els seus noms i que va llegir la regidora Tere Andreu.

Seguidament, l’alcalde, Rafa Mateu, va explicar que la celebració d’aquest aniversari es produeix després que les anteriors corporacions, encapçalades pels alcaldes Robert Renau i María Jesús Ramón, promogueren la primera edició de la publicació i aprovaren en un ple que es dedicara un carrer a les manifestants.

L’acte va concloure amb la interpretació de l’himne Cant a Estivella per part de la Unió Musical Cultural d’Estivella com a homenatge a aquelles 11 manifestants que encapçalaren un moviment de les dones per a manifestar-se contra una pujada d’impostos.

La celebració va coincidir amb el 25é aniversari des que el cronista oficial, Lluís Mesa, va traure a la llum aquests fets després de recuperar l’expedient que s’havia elaborat arran d’aquella manifestació de dones, en 1911, la primera d’aquesta classe al Camp de Morvedre.