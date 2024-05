El Valencia Basket partirá hoy a primera hora de la tarde con destino a Salamanca donde mañana disputará el primer partido de la Final de la Liga F Endesa ante el Perfumerías Avenida. La capitana taronja, Queralt Casas confía en ganar ese primer round y tener la oportunidad de sentenciar el domingo en casa.

¿Qué sensaciones tiene a punto de debutar en la Final de Liga?

Las sensaciones son muy buenas, venimos de hacer muy buena semifinal frente a Casademont Zaragoza aunque también es verdad que Perfumerías viene de remontar 12 puntos. Llegamos con ganas y confianza.

Tras ganar la Supercopa y la Copa de la Reina, ¿la Liga sería la guinda perfecta a la temporada?

Sería maravilloso conseguir el triplete, estamos a un paso de lograrlo y ojalá conquistemos también la Liga.

El hecho de afrontar la Final con la clasificación para la Euroliga ya asegurada, ¿da tranquilidad de cara a la Final?

Nuestro objetivo es ganar la Liga y no pensamos demasiado en eso pero sí es cierto que tener ya la clasificación para la Euroliga nos da tranquilidad, máxime cuando la mayoría del equipo seguiremos aquí la próxima temporada. Para el club, para la afición... Es muy buena noticia haber asegurado ya la Euroliga.

Van a disputar su cuarta final consecutiva de Liga ante el Perfumerías Avenida. Es ya un duelo clásico. ¿Es posible a estas alturas sorprender al rival?

Depende más del día que tengamos unas y otras, de la energía, que de sorprender porque son muchos partidos ya ante ellas, finales de Liga, de Supercopa... nos encontramos muchas veces con ellas a lo largo de la temporada. Nos conocemos mucho, el que vaya con más ganas, es el que se llevará el título.

No sé si tendrán ellas más ganas pero sí más presión porque este año no han ganado ningún título y la Final de Liga del año pasado se la llevó Valencia Basket. ¿Lo ve así, la presión es para Perfumerías?

Al final no sé qué pasará por su cabeza pero creo que a ganas y a ilusión por levantar otro título, no nos ganan. Cada temporada es distinta y siempre quieres lograr títulos.

En la Liga Regular se les escapó el factor cancha ya que finalizaron segundas por detrás del Perfumerías, pero ganando el jueves recuperan ese factor cancha.

Sí, el primer partido en Salamanca es muy importante, vamos a luchar por ganar ese partido y tener la oportunidad de sentenciar la Liga el domingo en casa ante nuestra afición. Creo que las cosas a veces ocurren por algo y tenemos que verlo así, podemos ganar la Liga en casa que sería algo muy especial. Si ganamos el jueves ellas tendrían mucha presión y nosotras en casa con nuestra afición lo tendríamos muy a favor.

Vienen de una semifinal muy cómoda ante Casademont Zaragoza. ¿Cuál ha sido la clave para ser tan superiores?

La clave han sido las ganas, confiar en nosotras, sabemos que tenemos un equipazo. Contra el Zaragoza hemos ido a por todas, incluso en la vuelta en casa que afrontábamos con 27 puntos de renta, lo afrontamos como un partido nuevo y al final en el global, nos llevamos la eliminatoria con un +57 que nos da mucha confianza. Es señal de que somos ambiciosas y queremos ganar.

Pase lo que pase el jueves supongo que esperan una Fonteta llena hasta la bandera el domingo.

Tenemos la mejor afición de la Liga, siempre vienen a apoyarnos incluso en temporadas anteriores cuando no ganábamos títulos. Apoyan mucho pero siempre con mucho respeto al rival. Ojalá este domingo se llene a tope la Fonteta.

En la Final de la Copa de la Reina tuvo el bonito gesto de dejar que levantase el trofeo de campeonas Raquel Carrera. ¿Se visualiza ya levantando la Copa de Campeonas de Liga?

Ojalá. Me veo levantándola delante de los nuestros, de nuestra afición. En la Copa, cuando Raquel se lesionó le dije que íbamos a ganar y que ella levantaría la Copa y así fue.

Para esta Final el equipo pierde también a Alba Torrens que se lesionaba ante el Casademont Zaragoza . ¿Una baja importante?

Sí, es una pena pero tenemos una plantilla de calidad y el resto tendremos que dar un poco más para suplir su ausencia.

¿Se plantea seguir en València hasta el final de su carrera?

Sí, sinceramente no me veo jugando en otro sitio. Tengo 1 año más de contrato con opción a otro y desde hace tiempo tengo claro que me gustaría retirarme aquí.

¿Qué tiene el Valencia BC que toda la que viene quiere quedarse, como Iagupova?

Lo tiene todo. El club, la ciudad... Te atrapa desde el primer momento, somos afortunadas de estar aquí.