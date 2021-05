El Ciutat de València tornarà a albergar un partit amb públic el pròxim cap de setmana. Serà per al Llevant UE Femení-Santa Teresa de Badajoz, un partit corresponent a la trentena jornada de la lliga Primera Iberdrola.

Fins a 4.000 aficionats, el requisit dels quals és que siguen abonats del Llevant UE, podran presenciar un partit vital en la lluita de les xiques de María Pry per mantindre el segon lloc que donaria accés als llocs de Champions League. L’entrada serà gratuïta i, tal com ja s’ha comentat, exclusiva per a abonats, tal com va publicar el Llevant UE aquest dilluns 10 de maig. El dimecres 12 s’anunciarà el procediment per a la reserva en línia de les entrades. Siga com siga, és el retorn dels aficionats llevantinistes a les graderies molts mesos després. L’últim partit que s’hi va disputar amb gent va ser el passat 8 de març de 2020, un Llevant-Granada de LaLiga.

En aquest partit de la competició femenina, que es disputarà el diumenge 16 de maig a les 12.00 hores, el Llevant necessita la victòria per a afermar-se en la segona plaça de la classificació.

El Llevant UE està molt prop de la classificació per a la pròxima edició de la Lliga de Campiones.