A finals d’enguany o principis de 2022 es publicaran noves dades sobre el coneixement i l’ús del valencià entre la població general. Això serà possible gràcies a una nova enquesta que la Generalitat encarregarà en breu i que ja està a punt d’adjudicar-se a l’empresa externa que s’encarregarà de recollir i analitzar les dades d’una mostra que podria ser molt àmplia, perquè contactarà inicialment amb unes 9.000 persones.

Mancant que es tanque el procés, en els documents que formen part de l’expedient de contractació administrativa s’especifica que l’import total previst per al treball podria superar els 181.000 euros: 150.121,38 més 31.525,49 euros en concepte d’IVA.

Es tracta d’una enquesta que la Generalitat encarrega cada cinc anys, una responsabilitat que correspon a la Conselleria d’Educació, perquè d’aquesta depén la Direcció General de Política Lingüística. De fet —i com especifica la documentació de la licitació—, es necessiten estudis, investigacions i estadístiques oficials sobre la situació social del valencià perquè servisquen “de base empírica per a la planificació de la política lingüística”.

Així, segons consta en la documentació, aquest treball de camp, amb el tractament estadístic de les dades i l’informe, forma part de les activitats de promoció del valencià de la Conselleria per a 2021, en concret del Pla valencià d’estadística 2019-22.

Entre altres aspectes, es detalla que el temps d’execució seria de sis mesos, tenint en compte el període per a seleccionar la mostra de persones, l’elaboració del qüestionari i l’organització del treball de camp, la realització de les enquestes i, finalment, el processament de les dades i la redacció de l’informe. Dos mesos per cada pas, calcula la Conselleria.

A més de la millor relació qualitat-preu que s’ajuste al pressupost, entre els punts clau per a adjudicar el contracte hi ha el personal amb el qual compte l’empresa. De fet, en els càlculs de la Conselleria, aquest apartat s’emporta més de la meitat del pressupost: 102.000 euros. I és que, com s’indica, la dels treballadors és la “despesa principal del contracte”, ja que es faran enquestes telefòniques i presencials, a més d’oferir atenció telefònica als usuaris. Així mateix, hi haurà una programació informàtica ad hoc i una pàgina web (amb una versió també adaptada a dispositius mòbils).

Com apunten fonts d’Educació a preguntes d’aquest periòdic, aquesta enquesta de 2021 sobre l’ús i el coneixement general del valencià s’ha retardat i hauria d’haver-se fet en 2020. Però la pandèmia no ho va permetre, “a causa de la declaració del primer estat d’alarma i la suspensió de tots els procediments administratius durant dos mesos”, situació que ha impedit traure la contractació a concurs públic fins a enguany. Ara, la previsió és fer l’enquesta en els pròxims mesos i publicar-la a finals d’any o a principis de 2022, perquè l’última va ser en 2015 i les dades van estar en 2016, recorden.

Així mateix, en 2021 ja corresponia recollir dades sobre l’ús del valencià en l’Administració de la Generalitat, ja que l’última enquesta és de 2016-2017. En aquest cas, la Conselleria ja prepara la tramitació i els resultats es publicarien abans de 2023.

La meitat de la població no parla la llengua pròpia

En l’enquesta Coneixement i ús social del valencià 2015, l’última que es va publicar, es revela que la meitat de la població valenciana (el 49 %) va respondre que no parla valencià, mentre que fins a un 65 % deia no ser capaç d’escriure’l i un 47,1 % tampoc de llegir-lo. No obstant això, el 72,4 % afirmava entendre’l bastant bé o perfectament. La de 2021 serà la segona enquesta del Botànic, de manera que podrà veure’s l’impacte de les seues polítiques en les dades.