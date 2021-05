La Comunitat Valenciana acollirà finalment 25 menors procedents de centres de protecció de Ceuta, i no 13 com estava previst, davant de la impossibilitat de La Rioja de rebre més de cinc menors, segons ha explicat la vicepresidenta del Consell i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra.

La vicepresidenta ha fet aquestes declaracions després del Consell Territorial de Serveis Socials, en el qual s’ha acordat la distribució de les 200 places d’acolliment per a menors no acompanyats que ja estaven en centres de protecció de Ceuta, per a alliberar espai i acollir els que van arribar la setmana passada a la ciutat autònoma de manera irregular.

La Comunitat Valenciana inclourà aquests menors en la seua xarxa ordinària, sense necessitat d’una infraestructura afegida, segons ha explicat Oltra, que ha afegit que el Consell ha aprovat un fons extraordinari de cinc milions, dels quals 562.000 euros correspondran a la Comunitat.

Qüestió humanitària

Oltra ha assegurat que aquesta solidaritat entre comunitats es deu a “una qüestió humanitària” i ha manifestat que “cal acostar el muscle quan una comunitat està desbordada”, perquè “així es construeix un estat solidari”.

També ha dit que aquesta decisió es pren “de manera extraordinària” i que suposa “un esforç addicional”. Oltra ha sostingut que la situació a Ceuta està “desbordada” i és “dramàtica”, i que ho fan per a “alleugerir la seua situació”.

Així mateix, la consellera ha explicat que no hi ha una data determinada per a l’arribada d’aquests menors, encara que ha confirmat que l’arribada de 18 menors no acompanyats de Canàries, en un procés al marge del de Ceuta, “ja està en marxa”: “Esperem que en el cas de Canàries siga més imminent, però Ceuta pot tardar alguna setmana”.

La vicepresidenta ha recordat que a la Comunitat Valenciana hi ha més menors que viuen en famílies que en centres i ha afirmat que els menors hauran seguit el protocol de covid de Ceuta, ja que, segons ha recordat, els menors no acompanyats que viatjaran a la Comunitat seran els que ja estaven en centres de protecció de Ceuta abans d’aquesta crisi.