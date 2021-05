La Comissió per un Finançament Just, la que va organitzar la manifestació a València el novembre de 2017, s’ha reunit aquest matí per a acordar les pròximes accions per a exigir al Govern d’Espanya la necessitat d’avançar en la reforma del sistema de finançament i pal·liar la “injusta” situació econòmica del territori valencià, “agreujada ara més per la recent crisi sanitària i social de la covid-19”, assenyala en un comunicat.

Les accions impliquen demanar una reunió amb la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per al dia 15 de juny, quan la plataforma farà una concentració simbòlica a les portes del Congrés dels Diputats amb els parlamentaris valencians. Vol visibilitzar, així, la urgència d’iniciar les negociacions per al canvi del model de finançament abans que acabe l’any.

La mesura va en la línia de la proposta aprovada el mes d’abril passat al Congrés només amb els vots en contra de Vox i l’abstenció del PP. Aquesta proposició no de llei presentada per Compromís i pactada amb PSOE i Unides Podem insta el Govern a presentar una proposta de model de finançament nou abans que acabe l’any.

La comissió explica que l’acte a Madrid no serà multitudinari, per seguretat sanitària. La plataforma ha acordat convidar només una personalitat representativa de la societat civil valenciana, que serà l’encarregada de llegir el manifest “Per un finançament just” a les portes del Congrés.

A la reunió ha assistit Eva Blasco, presidenta de la patronal CEV a València; Ismael Sáez, secretari general d’UGT-PV; Juan Cruz, secretari general de CCOO-PV; i els representants dels partits polítics José Muñoz (PSPV), Àgueda Micó (Compromís), Carles Fons (Podem), Luis Enrique Poveda (EUPV) i Tony Woodward (Ciutadans). El PP es va desmarcar de la comissió abans de la manifestació de 2017.