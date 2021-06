El València Basket continua immers en la planificació del seu pròxim projecte. Per aquest motiu, segueix molt atent a tot el que succeeix al voltant de Víctor Claver, ja que el valencià és un dels seus principals objectius en el mercat de cara al curs que ve. Això sí, abans ha d’eixir del Barça, que ja li ha comunicat que no compta amb ell malgrat que li resta una temporada més de contracte. La que seria la sisena en l’equip català. La negociació entre el club blaugrana i el seu agent, Arturo Ortega, no serà senzilla, atesa l’elevada fitxa que havia de percebre Claver la pròxima temporada. No serà, això sí, per falta de pretendents. I és que, segons ha pogut confirmar Superdeporte, hi ha diversos equips de la Lliga Endesa que s’han dirigit al seu representant per a manifestar-li el seu interés i conéixer de primera mà la situació del jugador. Entre aquests equips hi ha el València Basket. Els de la Fonteta, si al final ix del Barça, parteixen amb un cert avantatge en aquesta ocasió. I és que, després de quasi deu anys lluny de casa, Claver considera que podria haver arribat el moment de tornar a València. Tant que, a punt de complir els 33 anys, estaria disposat a abaixar-se considerablement el salari a canvi d’un contracte llarg amb els taronja. Aquesta és, precisament, la fórmula que estudia el València Basket per a fitxar-lo, si es dona l’oportunitat i amb el vistiplau de Joan Peñarroya.

Entretant, i mentre tot això es cuina, Víctor Claver es va presentar ahir a l’auditori de la seu d’Endesa a Madrid, de manera oficial, amb la selecció espanyola. L’aler pivot valencià forma part de la prellista de 18 jugadors que preparen, des de divendres passat, els Jocs olímpics de Tòquio, a les ordres de Sergio Scariolo. “Som part de la família, d’un equip. Passe el que passe durant la temporada, sempre tenim ganes d’ajuntar-nos i tornar a anar amb la selecció”, va indicar Claver, que ha viscut la seua temporada més complicada des que va signar pel Barça. El valencià i la resta dels seus companys de selecció participaven ahir en la presentació oficial de l’equip espanyol que va celebrar-se a Madrid. Un acte amb el qual Espanya inicia oficialment el desafiament dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020, en el qual l’equip espanyol aspira a la quarta medalla olímpica consecutiva. Víctor Claver tindrà molt prompte l’ocasió de jugar a la Fonteta, ja que aquest dissabte, 3 de juliol, se celebrarà a València el primer partit amistós de preparació, contra l’Iran.

D’altra banda, tot i que era una cosa ja més que esperada, ahir va confirmar-se oficialment que Vanja Marinkovic no seguirà en el València Basket la pròxima temporada. Així ho anunciava el València Basket en un breu comunicat: “L’escorta serbi Vanja Marinkovic es desvincula de València Basket una vegada ha finalitzat el contracte que tenia amb el nostre primer equip masculí. El club vol agrair la professionalitat, l’entrega i el treball de Vanja durant les dues temporades que ha defensat la samarreta de València Basket, i li desitja el millor en el seu futur, tant en l’àmbit professional com en el personal”. El València Basket no ha executat la clàusula que li permetia prorrogar el contracte de l’escorta una altra temporada.