Les obres del canal d'accés ferroviari a la ciutat de València, que soterrarà totes les línies de rodalia i alta velocitat d'entrada a la ciutat i permetrà derrocar el pont de Giorgeta, començaran en 2023 i es prolongaran fins al 2027, segons ha informat aquest matí la nova presidenta de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif), Maria Luisa Domínguez, en una roda de premsa a la societat València Parque Central Alta Velocidad, SA.

Serà la primera gran actuació de la xarxa arterial ferroviària de València, el primer disseny de la qual data de 2003 però que es va modificar en 2008 i que estava sense començar per la crisi econòmica, després de l'arribada en 2010 de l'alta velocitat a València a l'estació provisional de Joaquín Sorolla de València. A les obres del canal d'accés seguiran, en la dècada següent, les de l'eix passant (el túnel per a l'AVE i la Rodalia pel subsol de la ciutat) i les de la futura Estació Central de València.

La complexitat de les obres del canal d'accés és pel pressupost que tindrà aquesta obra, que ascendeix a 437 milions d'euros, i que s'estendrà en a penes un quilòmetre pel corredor d'entrada a les estacions de València pel bulevard Federico García Lorca, que per fi quedarà alliberat del cinturó de ferro que ha partit la ciutat en dos durant dècades.

L'actuació consistirà a soterrar totes les vies de Rodalia procedent de Gandia, Xàtiva i Castelló, a més de completar el soterrament de les d'alta velocitat que ixen en superfície des de 2010 poc abans del pont de Giorgeta. L'obra d'enginyeria tindrà un triple repte: compaginar l'execució amb el trànsit ferroviari diari; garantir l'accés en superfície a tots els trens a les estacions de Joaquín Sorolla i del Nord i servir per a l'accés soterrat quan es complete l'actuació ferroviària-urbanística amb l'Estació Central i el túnel passant. "Hi ha projectes fàcils, complexos i després està el canal d'accés de València", va admetre Maria Luisa Domínguez, la nova presidenta d'Adif, que fins a la setmana passada s'encarregava de la planificació de projectes ferroviaris, per la qual cosa és bona coneixedora de l'actuació ferroviària de València.

El projecte va iniciar ahir el tràmit d'expropiació dels terrenys afectats que no són propietat d'Adif i es concretarà amb diverses tramitacions administratives en els pròxims mesos per a poder licitar les obres al llarg de 2022 i iniciar-les en 2023. El termini d'execució serà de 51 mesos i es pretén compatibilitzar amb l'augment de la capacitat de l'estació d'alta velocitat Joaquín Sorolla, per a donar cabuda a l'increment de viatges després de la liberalització de les línies ferroviàries.

La previsió d'Adif és que el túnel de Giorgeta no es derroque fins un any abans de finalitzar les obres, 2026, per a facilitar els treballs. Però l'Ajuntament de València ja ha començat a redissenyar l'espai urbà que alliberarà la desaparició de les vies per a crear un bulevard Federico García Lorca més verd i amb menys vials, segons va avançar l'alcalde accidental i regidor de Mobilitat, Giusseppe Grezzi. Dels 437 milions de cost inicial, el 50 % serà costejat per Adif i la meitat restant serà cofinançada per l'Ajuntament de València i la Generalitat.