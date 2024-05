Dimiten tres de los cuatro vicepresidentes de la Junta Local Fallera de Carcaixent

El presidente de la Junta Local Fallera de Carcaixent, Salvador Policarpo, tendrá que renovar forzosamente su equipo para afrontar su segundo año de mandato tras la dimisión por desavenencias con su gestión de tres de los cuatro vicepresidentes, que ejercían además las funciones de tesorero y delegada de protocolo, así como la vicedelegada de esta área y el de nuevas tecnologías.

Policarpo dio cuenta de estas renuncias en la asamblea de presidentes celebrada el lunes, que dejó sobre la mesa la cuentas del pasado ejercicio presentadas por la JLF a la espera de que la directiva pueda ofrecer una información más detallada ya que, según fuentes de la entidad, el tesorero presentó un par de horas antes la relación de pagos, pero ya no asistió a la reunión. El presidente de la JLF ha explicado que las renuncias se han producido por diferencias "en la forma de hacer las cosas", aunque su intención es cubrir las vacantes y seguir.

El hasta ahora vicepresidente primero, Rafael Benavent, ha quitado hierro a la crisis. «Somos un grupo de amigos (dos familias), ha habido discrepancias y por el bien de la fiesta unos se apartan y otros se quedan. En un proyecto en el que no voy a estar agusto no entro», ha señalado, mientras defendía que las cuentas «están superclaras» y que lo que ha pedido la asamblea para aprobarlas es que en lugar de la relación de asientos presentada se unan los gastos por partidas para conocer el coste de cada apartado. Benavent anuncia que una vez el ayuntamiento pague la subvención quedará un superávit de 6.700 euros, un extremo que la actual junta asegura no poder confirmar hasta cotejar las cuentas.