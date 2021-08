Alzira tindrà prompte un carrer dedicat a la figura del pilotari Paco Cabanes, 'El Genovés', recentment mort. L'Ajuntament s'ha sumat hui al dol després d'aquesta pèrdua.

Segons ha explicat el consistori, la corporació municipal sol·licitarà a la comissió de toponímia l'assignació d'un nom de carrer en memòria del Genovés "per una vida en favor de la recuperació i la dignificació de la pilota".

"El Genovés forma part de la nostra cultura, del que ens fa poble, per això l'Ajuntament se suma al dol oficial decretat per la Generalitat i a l'homenatge a aquest valencià referent de la pilota valenciana. Un reconeixement necessari per a algú que ha fet tant per a recuperar el nostre esport per excel·lència", ha explicat sobre aquest tema l'alcalde de la ciutat, Diego Gómez.