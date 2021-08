L'Ajuntament de Paterna està treballant en la possibilitat de poder celebrar la seua tradicional Cordà, que tindria lloc l'últim diumenge d'agost i la realització de la qual dependrà de l'evolució de la situació epidemiològica i sociosanitària a causa de la covid-19, i que s'ajustaria a la normativa vigent.

Així ho ha anunciat hui la regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa, després d'acordar-se en el Consell Sectorial de la Cordà que, a l'espera de l'evolució de la pandèmia, s'inicien els tràmits necessaris per a poder dur a terme aquest acte pirotècnic en el cas que siga possible, ja que -com ha puntualitzat Espinosa- “la Cordà de Paterna és un treball de tot un any que requereix una gran planificació i que no es podria organitzar d'un dia per l'altre”.

En aquest sentit, la regidora ha explicat que la possible Cordà en la qual s'està treballant, la inscripció de la qual s'obri demà, està marcada per l'obligatorietat que tots els participants tinguen la pauta de vacunació completa o, si no és el cas, un test d'antígens previ a l'acte amb resultat negatiu.

Referent a això, Espinosa també ha precisat que aquesta mateixa setmana, i com a part d'aquests preparatius, comencen els treballs de protecció dels edificis i establiments del carrer Major.