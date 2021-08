Els veïns del barri Sant Josep (oficialment Vega Baixa) van denunciar ahir la saturació de pisos d'estudiants que pateix la zona, amb percentatges que superarien en algunes zones com l'entorn de la plaça del Xúquer el 50 % del total d'habitatges, la qual cosa suposaria més de 1.800 pisos ocupats per estudiants. Els residents demanen mesures a l'Ajuntament de València davant de les molèsties que genera l'elevada concentració de pisos d'estudiants, entre les quals destaquen les festes multitudinàries en pisos quan tanquen les terrasses dels bars que es prolonguen fins a altes hores de la matinada. Així ho va explicar ahir el representant de l'Associació de Veïns de la Vega Baixa-Sant Josep, Jordi Pérez, durant la visita que va realitzar al barri l'alcalde accidental i regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, per a analitzar els resultats de les mesures de pacificació del trànsit i millora de l'espai públic que es van aplicar fa ja tres anys.

El negoci dels pisos d'estudiants, que la Universitat Politècnica ja va estimar en 2012 que suposava el 30 % del parc d'habitatges al barri de Sant Josep (5.400 habitants), està desplaçant el veïnat de tota la vida i propicia la pèrdua del caràcter residencial del barri, on molts comerços tradicionals han tancat i on, malgrat ser una zona acústicament saturada (ZAS), continua havent-hi un centenar de locals d'oci, va apuntar Jordi Pérez. Durant la pandèmia «s'ha notat molt, tot estava més tranquil, però ara les molèsties han tornat». «Hi ha molta pressió de les universitats»

Aquest barri residencial d'ubicació estratègica davant de les facultats va ser durant anys una coneguda zona d'oci nocturn. «Ací va nàixer el botellot», recorda Jordi Pérez. Una sentència històrica del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg va obligar en 2004 l'Ajuntament a declarar-lo ZAS. Malgrat això, els veïns asseguren que les molèsties per l'oci nocturn persisteixen. Els veïns reclamen que les mesures de la ZAS no es relaxen i qüestiona mesures de suport als hostalers per la covid-19 com l'ampliació de terrasses. El botellot persisteix a la plaça del Xúquers i els carrers de l'entorn. Ara la zona més perjudicada és la plaça d'Hondures, apunten els veïns, que demanden campanyes de conscienciació així com més policies locals per a controlar un fenomen que, lluny de desaparéixer, creix i es trasllada d'unes zones a unes altres.