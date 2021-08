Porcelanas Lladró, una de les divisions de negoci de l’empresa propietària de la fàbrica de Tavernes Blanques, en mans del fons d’inversió PHI Industrial des de 2017, ha aprovat una reducció de capital social per valor de 2.281.433 euros per a restablir el seu equilibri patrimonial. Segons es constata en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la reducció de capital es farà mitjançant l’amortització de 3.796 accions de 601,01 euros.

La finalitat de la reducció de capital, segons va avançar ahir el diari Expansión, és restablir l’equilibri dels fons propis sobre la xifra de capital. Per aquesta raó, l’operació anirà amb càrrec a resultats negatius d’exercicis anterior.

Lladró S.A., capçalera del grup de ceràmica decorativa que van fundar els germans Lladró Dolz, va registrar una xifra de negoci de 29,2 milions d’euros en 2019, la qual cosa suposa una caiguda del 2 % en comparació amb l’exercici anterior. La companyia també va veure com es disparaven les seues pèrdues després de registrar uns “números rojos” de 8,046 milions d’euros, enfront dels 645.000 euros de resultats negatius de l’exercici precedent.

L’empresa valenciana, dirigida des del canvi de propietat per Ana Rodríguez, CEO que va designar l’esmentat fons d’inversió, va concloure així el quart any consecutiu amb pèrdues en el seu compte d’explotació. PHI va prendre les regnes del 100 % de la companyia fundada per la família Lladró després de la greu crisi econòmica de la firma valenciana. La corporació empresarial també està formada per l’esmentada Porcelanas Lladró (Porsa), Daisa (Diseños) i Arte y Porcelanas. I compta amb filials a la Xina, Mèxic, Austràlia, els Estats Units, Itàlia i Singapur. En els últims anys, ha consolidat la seua xarxa de vendes a la Xina, on el mes de juny passat va obrir un cinqué establiment.

D’altra banda, PHI Industrial acaba de comprar Lapp Insulators, líder en la fabricació d’aïlladors ceràmics d’Alemanya, que factura 65 milions i compta amb 500 treballadors.