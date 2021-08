La Generalitat ha adjudicat a CaixaBank la posada en marxa d’una xarxa de 135 caixers automàtics en municipis despoblats de la Comunitat Valenciana. L’entitat financera presidida per José Ignacio Goirogolzarri, resultant de la recent fusió entre CaixaBank i Bankia, obté aquest concurs públic gestionat per la Generalitat des d’abans de l’inici de la pandèmia de coronavirus, el procés del qual es va retardar i que requereix una inversió de 8 milions d’euros per part del Consell.

CaixaBank era l’únic banc que va presentar una oferta per als caixers en zones d’interior. Les altres cinc firmes que optaven a gestionar aquests 135 terminals que va traure a concurs l’Administració autonòmica eren una caixa rural i quatre entitats no financeres. En 2020, el Consell va arribar a paralitzar el procés davant de la falta d’ofertes i va reformular els plecs per a fer-lo més atractiu després de l’impacte de la covid.

Els primers caixers es posaran en marxa a partir d’aquest estiu. Segons la directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament, Jeannette Segarra, es tracta d’una de les principals apostes de la Generalitat i representa una iniciativa “nova i pionera a l’estat espanyol”, segons assegura Segarra, que ahir va reconéixer que el camí per a posar-la en marxa ha sigut “complicat i llarg”. Està previst instal·lar el primer caixer a Vallibona abans que acabe l’estiu. L’objectiu és instal·lar, entre enguany i 2025, els caixers en aquells llocs de l’interior on es van tancar les oficines bancàries, la qual cosa suposa “un pas molt gran per a les persones que viuen en aquestes comarques de l’interior de la Comunitat Valenciana, atés que un terç de la seua població és major de 65 anys”, destaca la directora general.