Un poc més de 23 minuts, tal com assenyalava el cronòmetre nou. Aquest és el temps en el qual el carrer Major de Paterna s’ha convertit, aquesta matinada de diumenge a dilluns, en un espectacle de foc, la gran cordà, a la qual han donat vida quasi 290 persones, les quals han fet esclatar uns 70.000 coets que sumaven 1.000 quilos de pólvora. El resultat ha sigut, dos anys després (en 2020 es va suspendre per la pandèmia), una coetà de ritme intens i amb un final suau, només entelada per la quantitat de fum que s’ha concentrat, ja que no hi havia ni una mínima brisa.

El ritual va començar a les 22.30 hores, quan les forces de seguretat van tancar al pas el carrer Major, després que per allà passara l’àmplia comitiva de personalitats convidades que, com cada any, s’acosta fins a Paterna. En el grup hi havia el president de la Diputació, Toni Gaspar, i el vicepresident i alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, així com les alcaldesses i els alcaldes de Godella, Bonrepòs i Mirambell, la Pobla de Farnals i Albuixech, entre altres.

El grup es va situar en el nou immoble de quatre plantes adquirit per l’Ajuntament perquè siga el Museu de la Cordà, l’edifici Pepín Damián, on va fer d’amfitrió l’alcalde, Juan Antonio Sagredo, vestit ja parcialment amb l’abillament de tirador: la granota i les botes. També en l’interior, el president d’Interpenyes, Cèsar Andreu, expressava la seua emoció per haver arribat al gran dia i haver esquivat la pandèmia.

Tal com va anunciar el coeter major, Vicent Pla, a Levante-EMV, el desenvolupament va tindre una precisió quasi mil·limètrica. A les 23 hores, va fer entrada en el recinte barrat el camió que portava els calaixos carregats amb coets, coetons i femelletes. I, durant 50 minuts, tiradors i tiradores van tindre temps d’acabar els preparatius i col·locar-se el casc. Minuts abans de les dotze, Pla va recórrer amb la bengala verda, de banda a banda, el carrer Major, i just a la mitjanit, la traca va marcar l’inici de la cordà.

Intensitat de foc

L’activitat va començar amb una certa intensitat, que va pujar ràpidament en esclatar sengles calaixos en el minut dos i en el cinc. Quan la cordà arribava al minut 15, el nivell de foc havia pujat tant que l’espectacle va ser tant aeri com terrestre.

La quantitat inferior de participants va permetre que, des de les cases del carrer Major (amb menys gent convidada que en altres edicions), s’apreciara més la funció de cada participant (hi ha llocs de foc continu i d’altres que entren en acció quan els primers decauen), el joc amb el coet i fins i tot el característic ball.

De fet, enguany hi van participar unes 90 persones menys del que era habitual en els últims anys. Es va permetre la inscripció de 280 persones (inclosos l’alcalde i la regidora Teresa Espinosa), que havien d’estar empadronades a Paterna, tindre el títol CRE (que acredita haver rebut la formació) i haver presentat el certificat de vacunació amb la pauta completa i un test d’antígens negatiu. En l’últim moment, es va anunciar que hi participaven alguns convidats com el cap superior de Policia de València, Jorge Zurita, o el vicerector de la Basílica, Álvaro Almenar, així com l’alcaldessa de Bonrepòs i Mirambell, Raquel Ramiro.

“Després de tant de temps, estàvem molt nerviosos, però quan passa la bengala verda i esclata la traca, se’n van tots els nervis”, explicava la tiradora Beatriz Albertos, mentre el seu company de lloc, Raúl Esteve, que a penes podia parlar de l’emoció, lamentava l’acumulació de fum, “que a vegades fins i tot t’impedia veure el foc”.

Al cap de 22 minuts, la bengala roja anunciava la fi, que es produïa a penes un minut després, cosa que posava de manifest que tiradors i tiradores havien calculat bé la pólvora i havien arribat al final sense a penes càrrega.

Després del baluern de l’últim coet, tiradors i tiradores comentaven en grups l’experiència. Alguns coincidien en el bon comportament del material de coets que havia aportat la pirotècnia El Gato de Cheste. Uns altres es felicitaven per haver aconseguit una cordà tan digna com altres anys, malgrat les restriccions. Mentrestant, en les xarxes socials, veïnes i veïns protestaven perquè el fort dispositiu havia impedit acostar-se a la zona.

En el primer balanç del punt d’atenció sanitari, a penes es van registrar huit persones amb ferides lleus. La xifra és inferior a altres anys, bàsicament també perquè la cordà no ha coincidit amb la recordà, que, per tradició, anava després, però que enguany es va desenvolupar al Parc Central un dia abans. “La recordà també va ser magnífica”, resumia Cèsar Andreu.