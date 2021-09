Els veïns d’Orriols se senten abandonats. Diuen que no és una cosa d’ara, sinó una situació que es va iniciar ja fa uns anys i que els últims mesos s’ha vist agreujada per l’augment d’actes vandàlics i de delinqüència als carrers, una conjuntura que dificulta la convivència. Per això, després d’esperar “durant més de tres mesos” una resposta de l’Ajuntament de València per a dur a terme un pla integral del barri, l’assemblea que es va celebrar fa uns dies va decidir manifestar-se per a exigir que la seua veu s’escolte i no només se senta. No volen que les administracions “continuen tancant l’orella” a un problema que preocupa —i molt— a la població. Per això, fa uns mesos va sorgir, de manera espontània, la plataforma “Orriols en lluita”, integrada per desenes de veïns que es reunien per a proposar solucions davant de la mala convivència que minva el benestar dels residents d’aquest barri.

“No volem ser estudiats”

“Demanem a l’Ajuntament la creació d’una taula d’interregidories per a dissenyar un pla integral de millora a Orriols, estem farts de ser estudiats i analitzats, volem intervencions”, assenyalen fonts de l’agrupació de veïns. No busquen actuacions policials, que reconeixen que ja n’hi ha, sinó un full de ruta transversal que integre Serveis Socials, Habitatge o Educació. “Després de mesos d’esperar una resposta que no arriba, veiem que eixir al carrer és l’única mesura de pressió”.

Conten, des d’Orriols en Lluita, que les persones que protagonitzen les baralles no són veïns del barri. “Creen por i malestar, hi ha veïns que estan desesperats i prop del col·lapse”.

Recalquen, a més, que la convivència intercultural i diversa d’Orriols “ha sigut sempre bona i enriquidora” i rebutgen els discursos d’“extrema dreta que vinculen immigració i delinqüència”. Es queixen de persones que arriben al barri a fer-lo zona de conflicte, de negocis il·lícits o de baralles a altes hores de la matinada. “La Policia pot dissuadir delinqüents en un moment donat, però el problema de base no se soluciona, fan falta accions transversals”.

Els veïns insisteixen que “hem de ser els ciutadans els que ocupem l’espai públic que ara està ocupat per delinqüents”, per això, a més de la manifestació del 22 de setembre, estan organitzant jornades culturals i de convivència en les places del barri. “Farem lectures, sopars veïnals en les zones conflictives per a tindre presència en el barri i fer teixit popular”. Només demanen una cosa: “Ajuda per a millorar el barri on vivim, la nostra casa”.