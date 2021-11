En el XIV Congrés del Partit Socialista de les Illes Balears, el cap del Consell i secretari dels socialistes valencians, Ximo Puig, va participar en un col·loqui titulat “Eix mediterrani: treballam pel que ens uneix”, al costat de l’exministre de Sanitat i secretari del PSC, Salvador Illa. Tots dos van defensar aquest eix d’unió entre comunitats mediterrànies perquè ciutadans i ciutadanes tinguen els mateixos drets, preservant la singularitat dels seus territoris.

És a dir, finançament autonòmic i federalisme com a recepta per a eixir de la crisi sanitària i econòmica de la covid-19 i per a reformar un sistema de repartiment de fons estatals que no acaba de resultar just per a algunes autonomies, com la valenciana o la balear.

Per això, per a abordar aquesta reestructuració i repartiment del finançament, Puig va advocar per la “confiança o lleialtat federal”, per la qual cada autonomia “ha de defensar els seus interessos, però també els interessos del conjunt i entendre els interessos de l’altra part”.

Aquestes declaracions tenen més rellevància en una setmana en la qual es va crear un front comú per part de comunitats amb una taxa alta de despoblació per a demanar, des del seu prisma, un altre repartiment de fons. Per això, Puig va apel·lar a trobar-hi una solució des de la perspectiva de respectar les singularitats, però respectant la igualtat dels ciutadans. Va agrair al Govern de Sánchez l’aprovació dels fons extraordinaris de 16.000 i 13.000 milions per a ajudar les comunitats a gestionar els seus serveis i va recordar que en aquest 2022 “toca una reforma fiscal basada en la progressivitat”.

En aquesta mateixa línia va intervindre el secretari dels socialistes catalans. Illa va reconéixer que la reforma és “un debat complex”, però “essencial”, perquè és necessari sostindre els serveis bàsics i reactivar l’economia.

A més, va criticar durament les polítiques fiscals de Madrid, amb la popular Isabel Díaz Ayuso al capdavant, que advoca per suprimir impostos, perquè és “una competència autodestructiva a la baixa que va al contrari de l’evolució del món occidental”.

Illa també va destacar que la covid-19 va accelerar els sistemes de cogovernança, amb una comunicació constant i amb mecanismes de decisió comuns i va lamentar que Catalunya no estiga en aquests espais: “M’irrita, em dol que Catalunya no estiga en les reunions multilaterals”.

Vacunació i fons europeus

Tots dos líders es van referir a la gestió de la pandèmia. Tant Puig com Illa van qualificar el Govern de Sánchez com “el més federalista” que hi ha hagut a Espanya i el que més ha ajudat les comunitats a enfrontar-se a la pandèmia mundial. En aquesta línia, Illa va assegurar que el virus ha portat la societat a “remar junts” i a reivindicar la identitat europea, amb la compra de vacunes conjuntament i amb els fons de reestructuració Next Generation.

Puig i Illa han sigut moderats per la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. La mateixa presidenta balear, Francina Armengol, que repetirà com a secretària general del PSIB, va agrair la presència de tots dos líders en el seu congrés.

Cladera va insistir en la importància de la cultura comuna que uneix aquestes tres autonomies del Mediterrani i Puig va recordar que, en l’actualitat, la Comunitat està “per damunt de la mitjana” en esperança de vida, fins i tot amb els perjudicis de la pandèmia sobre aquest indicador. “Mentre que a les Illes i a la Comunitat, la pèrdua ha sigut de 20 mesos; a la Comunitat de Madrid, ha sigut de 2,7 anys”, va concloure.