La declaració de la Llotja de València com a patrimoni de la humanitat per la Unesco compleix el dimarts 25 anys, i es commemorarà amb un programa d'activitats que inclou música, conferències, activitats escolars i intervencions arquitectòniques, com la rehabilitació de l'enteixinat de la Cambra Daurada.

L'Ajuntament va celebrar ahir l'efemèride amb un acte institucional en el qual l'alcalde, Joan Ribó, va subratllar el compromís del Govern municipal amb aquest edifici de 500 anys, cim del gòtic civil, i amb la recuperació i posada en valor del seu entorn. «Cal vetlar, i en política vetlar vol dir invertir», pels monuments que són responsabilitat municipal, va dir Ribó, qui va explicar que després de la recuperació que es va fer del paviment gòtic de la torre, ara s'intervindrà en l'enteixinat de la Cambra Daurada, que decora el sostre del Consolat de Mar. L'alcalde va recordar que el 7 desembre de 1995 el comité del patrimoni mundial de la Unesco va decidir inscriure la Llotja de València en el Llibre del Patrimoni Mundial, «per considerar que era un exemple excepcional d'edifici civil del gòtic final, i que il·lustrava de manera espectacular la puixança de les grans ciutats mercantils» del Mediterrani. «Era un reconeixement just», va dir l'alcalde, que assenyala que és «el més notori exemple» d'un tipus constructiu, el de les llotges mercantils, que comparteixen altres ciutats de la que va ser la Corona d'Aragó, i va defensar que cal «arromangar-se i treballar dia a dia per a guanyar-nos els honors rebuts». La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha explicat que el programa d'actes i activitats preparades per a la celebració d'aquest 25é aniversari començarà el dissabte 11 de desembre amb un concert extraordinari a càrrec de Capella de Ministrers, titulat «Bèsties i profetes; simbologia i música a l'enteixinat del Consolat de Mar». Els dies 13, 14 i 16 de desembre se celebrarà un cicle de conferències d'experts que parlaran sobre «La Llotja i el seu entorn», sobre «Els usos de la Llotja al llarg de la seua història» (ha sigut espai de canvi econòmic, casa de contractació, caserna militar, saló de balls i, fins i tot, seu de les Corts Espanyoles en 1937), i sobre «El sostre de la Sala Daurada de la Casa de la Ciutat». Tello ha anunciat que l'Ajuntament està treballant en l'elaboració d'una «Maleta didàctica», dirigida a alumnat de Primària i Secundària, sobre l'origen de l'edifici i la història medieval valenciana.