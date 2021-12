El tercer premi de la loteria de Nadal 2021 ha sigut per al 19517 i ha eixit a les 11.30 hores. El número agraciat ha deixat una autèntica pluja de milions a València, ja que reparteix mig milió d’euros per sèrie, a raó de 50.000 euros per dècim.

El número afortunat amb el tercer premi de la loteria de Nadal, el 19517, deixa 51,5 milions d’euros a la ciutat de València. El número agraciat s’ha venut en l’administració núm. 16 de València ciutat, al carrer Xàtiva, on s’han distribuït 103 sèries completes del 19517.