L'obligació de demanar el certificat covid per a entrar en tots els bars i restaurants, siguen grans o xicotets, i en altres espais com ara cinemes, gimnasos, piscines cobertes o en qualsevol acte amb menjar i beguda entrarà en vigor aquesta mitjanit, la matinada del 23 al 24 de desembre. Així ho estableix la nova norma que acaba de publicar la Conselleria de Sanitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i que amplia en espais i en temps d'aplicació l'exigència del certificat covid, que ja s'estava demanant en l'hostaleria i en locals d'oci des del passat 3 de desembre, però exceptuant-ne els de menys aforament.

La norma es publica i entra en vigor després que ahir mateix rebera l'aval de Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en considerar-la "proporcionada i justificada", atés que les xifres de contagis s'han multiplicat des de principis de desembre i la sisena onada està ja "sense control". Per a intentar tallar la transmissió, el Consell va sol·licitar ampliar els espais en els quals és exigible el certificat covid i ara serà en tots els bars i restaurants, independentment del seu aforament, en llocs oberts o tancats on es done servei de menjar com en un càtering a l'aire lliure; en cinemes, circs o seus festeres que tinguen servei de bar o en què es menge, encara que siga amb menjar portat per les persones; en festivals de música en espais tancats o a l'aire lliure; en llocs com centres de majors o de convivència on hi haja servei de bar, i en gimnasos i piscines cobertes.