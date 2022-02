Valencians a Ucraïna: “A Kíev es respira un ambient de calma tensa”

“Quan vaig dir que me n’anava a Ucraïna a València em deien: ‘No hi vages! Estàs boig?’. Per això, el primer que he fet quan he pujat al taxi és fer un vídeo en el qual es veu el trànsit, el riu, els cotxes, una normalitat absoluta, malgrat que hi ha una situació tensa a l’expectativa dels esdeveniments”.

Parla Vicente Carsí, un valencià que ha arribat aquest matí a Kíev, la capital ucraïnesa, perquè dissabte celebra les noces de la seua filla. L’ha recollit de l’aeroport la seua companya Larisa Kulyk, amb qui viu a València, però que fa un mes que es troba a Ucraïna per a ajudar la nóvia amb els preparatius. Tots dos són de la Fundació Junts per la Vida i aprofiten la seua estada per a mantindre contactes amb els col·laboradors del país i agilitar una evacuació dels xiquets i xiquetes del sud-est, a la regió del Donbass, perquè passen una temporada amb famílies d’acolliment valencianes. “A Kíev hi ha una espècie de calma tensa i la gent fa com si no ocorreguera res”, explica a aquest periòdic Vicente Carsí, pirotècnic de Pirotecnia Tamarit, que detalla que el poble valencià “està amb Ucraïna” i que el pròxim 5 de març la mascletada de la plaça de l’Ajuntament es dedicarà, precisament, al país, concretament a la zona est, però en general al poble ucraïnés. “És una paradoxa de per a què serveix la pólvora”, completa Larisa Kulyk. “Serveix per a matar gent o per a fer una festa per a les persones”. La incertesa i la tensió existeixen a Kíev, però el conflicte i els primers moviments bèl·lics se senten en l’est del país. “Ací, fins a l’últim moment, no sabíem si reservar el restaurant de les noces, però al final hem decidit que celebrarem el que es puga”, conta. Així mateix, recalca que ell era l’únic espanyol en el vol. “El 80 % eren ucraïnesos, el flux d’entrada i eixida del país és el mateix”.