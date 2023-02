La Generalitat inverteix més de 3,3 milions en polítiques contra la despoblació a Utiel-Requena

La directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), Jeannette Segarra, ha destacat que des de la Generalitat s’han invertit, en l’últim any, més de 3,3 milions d’euros en les principals polítiques contra la despoblació en els municipis AVANT de la Plana Utiel-Requena. Concretament, es tracta de les poblacions de Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Sinarcas, Venta del Moro i Villagordo del Cabriel.

Segarra ha fet aquestes declaracions després de la reunió que ha mantingut en la seu de la Mancomunitat Terra del Vi, juntament amb el seu president, Gabriel Mata, amb representants d’aquestes sis poblacions, considerades en risc de despoblació.

Durant la reunió s’han analitzat algunes de les principals línies d’ajuda del Consell, tant a través de la direcció general d’AVANT, com a través de les conselleries d’Habitatge i d’Ocupació. Des d’AVANT, el Fons de Cooperació per a la Lluita contra la Despoblació va invertir en 2022 un total de 243.516 euros, quantitat que es veurà incrementada en aquest 2023, ja que la Generalitat ha augmentat aquest fons fins als 4,4 milions d’euros a la Comunitat.

Així mateix, s’han analitzat les ajudes per a gestió de boscos per a les quals aquesta direcció general ha destinat en aquest 2023 una inversió de 800.000 euros per al conjunt dels municipis AVANT. També s’han recordat les ajudes per a nous residents o la Xarxa de Punts Nets AVANT per a la promoció del turisme d’autocaravanes en aquestes localitats i la nova línia d’homologació de sendes.

Segarra ha recordat la importància de les polítiques d’habitatge per a revertir la despoblació. A través de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s’estan fent grans inversions a Camporrobles, Villagordo del Cabriel, Sinarcas i Chera amb una aportació de prop de mig milió d’euros, en cadascun d’aquests, per a la rehabilitació d’habitatges.

Per a la directora general de l’Agenda AVANT, la disponibilitat d’habitatge és un recurs essencial per a fixar població i consolidar els plans d’ocupació que des de Labora s’estan realitzant. En aquestes sis poblacions, només durant 2022 la Generalitat ha invertit 797.026,49 euros, en els diferents plans d’ocupació de Labora.

Llei antidespoblament

La reunió ha servit també per a acostar a aquestes poblacions la nova Llei integral de mesures contra la despoblació, aprovada pel Consell i que es troba en la mesa de les Corts, per a aprovar-la.

En aquest sentit, Segarra ha explicat que aquesta llei no només dona seguretat als plans que ja estan en marxa, com la fiscalitat diferenciada, sinó que també atendrà noves demandes, com la simplificació administrativa o els incentius al personal de l’Administració pública que desenvolupe la seua tasca en territoris en risc de despoblació.

Visita a Sinarcas

Prèviament a la reunió en la Mancomunitat, Segarra ha visitat el punt net AVANT en la localitat de Sinarcas, on també ha aprofitat per a conéixer l’“important paper” que exerceix la iniciativa privada amb empreses com ara Huevos Monterde, “un exemple d’innovació en el món rural que està oferint nous llocs de treball en la zona”, ha assenyalat.