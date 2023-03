El valencià Miquel Pérez, entre els estudiants amb més potencial de tota Espanya

El valencià Miquel Pérez Nebot ha sigut nominat com un dels estudiants més brillants d'Espanya. L'enginyer aeronàutic per la Universitat Politècnica de València (UPV) ha rebut hui la nominació entre més de 2.000 candidatures. Als seus 23 anys, Miquel ha fet intercanvis amb la universitat estatunidenca Purdue University, a Indiana, i la universitat TU Delft, dels Països Baixos. Ambdues universitats són un referent en el panorama internacional aeroespacial.

Durant el seu pas per la UPV, el valencià va treballar com a director tècnic de Hyperloop UPV, un programa de la Universitat Politècnica de València que desenvolupa, dissenya i fabrica un vehicle prototip de tecnologia hyperloop. En l'actualitat, Miquel Pérez continua ampliant la seua carrera en Airbus Operations, on desenvolupa el càrrec de Local Chief Engineer Intern.

La nominació, que el reconeix com un dels 111 estudiants amb major potencial del nostre país, ve de la mà de Nova Talent, un programa de l'empresa Nova que connecta els millors talents entre si, per a facilitar l'accés a les millors oportunitats professionals.