Batalla determinant a Màlaga per al Llevant UE

Les ratxes en Segona Divisió serveixen de poc. El que marca diferències és l'estabilitat i, sobretot, la regularitat en cadascun dels trams de competició. El Llevant vol esclarir dubtes contra el Màlaga després de dos partits sense guanyar. Ara més que mai, en un moment en què les dificultats han florit davant el cúmul de mals resultats. Per això, Javi Calleja, que durant la ratxa d'imbatibilitat va avisar dels moments de dificultat que sorgirien al llarg de la temporada, vol que el seu equip torne a somriure aconseguint la victòria contra un Màlaga al qual, malgrat rascar-li un punt la setmana passada a Las Palmas a Gran Canària, ho té complicat. El punt obtingut en el feu del primer classificat va ser una alegria que contrasta amb el seu context actual, ja que no sols ocupa l'antepenúltima posició de la taula, sinó que tenen la permanència a deu punts de diferència. A més, la setmana prèvia a la trobada, en clau malaguista, ha estat marcada per dues situacions que no van ser agradables per al club andalús.

Javi Calleja espera un ambient hostil a La Rosaleda. L'estadi de la Costa del Sol presentarà un ple en tota regla amb la finalitat de convertir el miracle de la permanència en una possibilitat real. El tècnic, de fet, creu que la cita de hui serà la més difícil que li quede als seus fins a final de temporada. «Serà el més difícil de la temporada i el més important. És la seua última bala», va dir en roda de premsa. No obstant això, el Llevant no hi anirà a especular. Amb les altes de Roberto Soldado i de Sergio Postigo, l'equip vol esclarir dubtes i situar-se novament com el candidat més seriós per a ascendir a Primera. Sense importar l'estat del rival ni la necessitat. Ho va demostrar al llarg de vint partits i sense que siga fruit de la casualitat. En un tram en el qual l'objectiu de pujar a l'elit adquireix una fortalesa superior, el Llevant buscarà fer un pas avant. Alineacions probables Màlaga: Rubén Yáñez; Delmás, Ramalho, Esteban Burgos, Cristian; Lago Junior, Escassi, Ramón Enríquez, Febas; Fran Villalba i Fran Sol. Llevant: Cárdenas, Pubill, Rober, Álex Muñoz, Saracchi, Iborra, Pepelu, De Frutos, Joni, Cantero i Bouldini. Àrbitre: Óliver de la Fuente Ramos (Comité de Castella i Lleó) Hora: 21.00. Amazon Prime Video / La Liga Smartbank TV Estadi: La Rosaleda.