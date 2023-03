El Montgó es prepara per a l’al·luvió de senderistes

En l’era dels tracks, el que millor continua funcionant és un senyal i una fita ben col·locats. La brigada del parc del Montgó ha situat, en la carretera de les Planes, un panell que indica clarament el camí de l’aparcament als qui volen pujar al Montgó per la ruta de Xàbia. La muntanya rebrà un tropell de senderistes aquesta Setmana Santa i Pasqua.

L’aparcament està al costat del camp de tir de Dénia. En el camí d’accés, hi ha nombrosos senyals que deixen clar que està prohibit aparcar en les cunetes. Altres anys, la grua ha hagut de llevar desenes de cotxes mal estacionats.

També en les vacances de Setmana Santa i Pasqua, el parc del Montgó activa la reserva prèvia per a visitar la Cova Tallada. L’accés hi estarà restringit (només es pot entrar en la gruta amb reserva) entre l’1 i el 17 d’abril. El Montgó es prepara per al furor excursionista.