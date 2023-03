Arranca la setmana clau de la salvació

Després de descansar tot el cap de setmana gràcies a la parada de seleccions, el València CF torna hui al treball a la Ciutat Esportiva de Paterna i encara una setmana clau en l’“operació permanència”. L’equip no ha portat gens bé les parades de seleccions, però tindrà una setmana neta i sencera per a treballar en el millor retorn possible i solucionar una sèrie de problemes que l’estan llastant competitivament.

Els de Rubén Baraja juguen dilluns que ve per a tancar la jornada, per la qual cosa tenen entre un i dos dies més de descans que els seus rivals directes per la permanència, i també més dies per a treballar amb els internacionals, que s’hi aniran incorporant al llarg de la setmana des de les seues respectives seleccions. El partit contra el Rayo Vallecano és clau per a afrontar el mes d’abril, clau per enfrontaments directes, i aquesta setmana és decisiva perquè, malgrat unes certes millores que han arribat des de l’aterratge del nou entrenador, l’equip necessita encara progressar en determinats aspectes del joc. En els primers dies de la setmana, el treball ofensiu ha de ser conscienciós, atés que, per la parada internacional, no s’ha quedat a Paterna cap migcampista, i només Gabriel Paulista com a central, mentre que els davanters estan tots a la disposició del tècnic. I no només per quantitat d’efectius, sinó perquè precisament el gol està sent el gran punt feble de l’equip blanc i negre. La veritat és que l’equip era un drama defensivament i patia molt en la pilota parada fins que va arribar el Pipo i li ha posat remei a la Ciutat Esportiva de Paterna. Excepte en el Metropolitano, el València ha sigut sòlid i quasi no ha rebut dispars, però en atac el drama és total.

Els blanc-i-negres són, ara mateix, el sisé equip que menys gols fa de tota la Primera Divisió, amb 28, però el que resulta especialment alarmant és que 25 d’aquests es van anotar en la primera volta (una mitjana d’1,31 per partit) i només tres en tota la segona (0,4 per partit). Les dades també assenyalen que el València és, amb cinc, l’equip que menys gols ha anotat en els últims deu partits disputats. L’equip fa dies que treballa amb Edinson Cavani, principal responsable del gol, i amb Hugo Duro, des que LaLiga es va detindre per als partits de les seleccions, i aquesta setmana està previst que Baraja puga treballar també amb Marcos André.

La millor versió

Els últims partits de la parada internacional seran dimarts que ve, i, a partir de dimecres, s’hi aniran incorporant els jugadors internacionals.

A partir d’ací, Baraja els tindrà a tots en disposició de treballar per a oferir la millor versió de l’equip, la que es va exhibir contra Reial Societat i CA Osasuna. I és que, a pesar que és urgent solucionar el problema d’anotació, en el cos tècnic segueixen mentalitzats que salvar el València continua passant per construir una versió defensiva molt fiable, per la qual cosa, amb tots disponibles, tindrà quasi quatre dies per a assentar els mecanismes que tan bon resultat han donat en els envits com a local i redreçar el rumb després del partit al Metropolitano, que més o menys es podia esperar per l’estat de forma dels del Cholo Simeone. La sessió de hui serà a les 18.00 de la vesprada perquè els jugadors apuren la seua lliurança de cap de setmana i, també, treballar a una hora més agradable quant a la temperatura.