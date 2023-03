El pas de la prostitució de carrer a la virtual obliga a canviar l’ordenança

Amb l’auge de les noves tecnologies, la prostitució de carrer ha donat pas a la prostitució virtual. Ara, les víctimes ja no es troben al carrer, sinó que són captades per mitjà de plataformes digitals i xarxes socials. Ja no són tan visibles i, per tant, és més difícil seguir el rastre dels puters. Per a fer front a aquesta realitat, l’Ajuntament de València, i concretament la Regidoria d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, treballa en la modificació del protocol d’actuació.

“Les plataformes digitals juguen un paper molt import i suposen un gran problema. Abans, hi havia més dones que estaven en situació de prostitució al carrer, però ara aquests casos són aïllats. Ja no hi ha quasi prostitutes als carrers de la ciutat, sinó que es troben en les xarxes. Aquest canvi comporta que també s’haja de canviar el model d’actuació”, assenyala la regidora responsable de l’àrea, Lucía Beamud, a Levante-EMV. Per això, i amb l’objectiu de posar fi a aquesta problemàtica, el consistori ha iniciat el procés d’elaboració del pla integral per a la prevenció i l’atenció de dones en situació de prostitució o explotació sexual en el municipi per a atendre les víctimes.

En aquests moments, el pla es troba en fase de diagnosi. En aquesta, els tècnics s’encarreguen d’analitzar la situació actual de la prostitució a la ciutat. “Cal conéixer la imatge real per a poder planificar les mesures o les accions. Per això, és important conéixer els resultats obtinguts”, explica la regidora.

A principis d’abril, es durà a terme el procés participatiu, que comptarà amb la col·laboració d’altres entitats i associacions relacionades amb la prostitució i el tràfic de víctimes. El pas següent serà modificar l’Ordenança de prostitució de València, aprovada en 2013. “Els plans i els protocols han d’estar vius, perquè la realitat va canviant. Per això, necessitem establir unes bases per a poder canviar la legislació”, recalca.

La normativa vigent sanciona les persones que fan aquesta classe de consum. No obstant això, la situació ara és més complicada, ja que, en moltes ocasions, els puters s’amaguen darrere d’una pantalla.

Realitats complexes

Per a conéixer la situació i els problemes als quals s’enfronten les víctimes, la Regidoria es reuneix periòdicament amb la Coordinadora. “Les víctimes pateixen realitats complexes i molt diferents, ja que, en cada cas, les formes de captació són diferents, i, per tant, les tasques d’atenció integral han de ser diverses”, afig Beamud. Tot i que no hi ha un perfil clar, la majoria de víctimes són dones immigrants captades per mitjà de plataformes socials. Per això, el consistori reclama normatives digitals més clares. “Les competències municipals estan molt limitades. S’han dut a terme campanyes de prevenció i sensibilització i les atén de manera integral, però necessitem més eines”, indica.

No obstant això, Beamud reconeix que el treball del consistori ja ha donat alguns fruits, encara que les dades són difícils de quantificar. “Els abusadors no es troben en un mateix lloc, sinó que es van movent. Per això, és més complicat poder intervindre-hi”, conclou.