Tres menors violen una jove de 16 anys en un parc d’Alacant

Una jove de 16 anys ha patit una agressió sexual per part de tres menors en els voltants d’un parc de Petrer (Alacant). La víctima va poder finalment escapar i demanar ajuda en un establiment de la zona comercial del Guirney, on va arribar amb un fort atac d’ansietat. A continuació va ser traslladada a l’Hospital General Universitari d’Elda i va rebre l’alta després de romandre ingressada tota la nit i ser sotmesa a un minuciós examen forense, en el qual es van evidenciar lesions en avantbraços, cames i tòrax.

Els fets es van produir cap a les 21.30 hores de divendres en un xicotet jardí urbà ben il·luminat situat en al costat del Club Petanca Petrer, en la zona verda de la Pineda de Villaplana.

La víctima es trobava amb una amiga, però aquesta va rebre una telefonada i va anar-se’n, i, mentre ella tractava de contactar a través del seu mòbil amb la resta de les amigues per a trobar-se amb elles, va ser assaltada per l’esquena per tres joves desconeguts que van actuar a la vista de tots.

Es van abalançar sobre ella sense mediar paraula i la van arrossegar uns quinze metres fins que van descendir a la pròxima rambla de Puça.

Buscaven actuar amb total impunitat per la falta d’il·luminació i de trànsit de persones en el llit. Allí va ser violada per un d’ells mentre els altres dos la subjectaven de manera violenta. Ningú va sentir els seus crits ni van sortir cap efecte les seues súpliques ni els seus intents per resistir-se i escapar.

Una vegada consumada la violació, va poder abandonar la zona i, mentre es dirigia corrent cap a l’establiment on es trobaven les seues amigues, els agressors la van seguir pel carrer proferint burles, comentaris humiliants, crits i riures.

La jove està completament traumatitzada, en estat de xoc, i els seus familiars i el seu nuvi, emocionalment destrossats. Ja ha sigut inclosa en el programa d’atenció psicològica a víctimes d’agressions sexuals.

Els fets van ser denunciats dissabte en la Comissaria de la Policia Nacional d’Elda-Petrer, quan la menor va rebre l’alta hospitalària, i els agressors han sigut identificats. La seua detenció, per part dels agents de la Policia Nacional, és imminent, encara que, com tots ells ronden els 16 anys, se’ls aplicarà la Llei del menor, la qual cosa comporta moltes més garanties i drets que un detingut major d’edat.