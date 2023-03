El bo de la Generalitat per a comprar aliments serà de 90 euros per a gastar en 4 mesos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat hui que el bo per a la cistella de la compra que el Consell llançarà amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de la inflació en l'economia de les famílies amb menys recursos ascendirà a 90 euros per a gastar en el termini de quatre mesos, bé d'una vegada o en diferents operacions.

Puig ha indicat que aquesta quantitat es podrà consumir en el termini de quatre mesos en qualsevol comerç d'alimentació de la Comunitat Valenciana. Es faran els pagaments mitjançant una targeta bancària prepagament que s'obtindrà per mitjans telemàtics o a través d'associacions de consumidors, ONG i ajuntaments. El programa es posarà en marxa el 18 d'abril i es prolongarà fins al 15 de juliol d'enguany.

Segons Puig, la Generalitat hi aportarà 48 milions d'euros. El programa beneficiarà els residents en la Comunitat Valenciana que no superen una renda familiar de 21.000 euros. En total, els beneficiaris seran mig milió de famílies. El bo serà compatible amb l'ingrés mínim vital, la renda valenciana d'inclusió i l'ajuda de 200 euros del Govern central.

Aquesta mesura, ha indicat Puig, és fruit del "diàleg i el consens" amb els empresaris i sindicats i una "exigència ètica" davant la necessitat de fer "un pas avant" per a fer front a la inflació produïda per la guerra a Ucraïna. El president de la Generalitat ha destacat que el bo no és una mesura "universal", sinó que està dirigit a atallar la fractura que es produeix en la societat, en les famílies amb menys rendes, perquè "en una situació d'enorme dificultat no hi haja una part de la societat que patisca més enllà del necessari".

Patronal

Per la seua banda, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, present en l'acte, ha agraït l'esforç realitzat pel petit comerç i les grans distribuïdores per a sumar-se a una mesura que beneficia les famílies més vulnerables. Segons ha detallat Navarro, les empreses adherides al bo consum facilitaran vals de compra i proporcionaran aliments per un valor de fins a un milió d'euros, en col·laboració amb associacions sense ànim de lucre, que seran les que gestionen el repartiment d'aquesta ajuda "per a assegurar-nos que arriba a les persones que més la necessiten".

També ha precisat que la capacitat dels empresaris és limitada: "El nostre sector també està fent front a l'augment de costos, i a conseqüència d'això els marges s'estan reduint", i ha assenyalat que el percentatge d'ajuda compromesa està per damunt del percentatge de marges d'aquestes empreses i és la fórmula que permet la llei. Qualsevol altra, ha indicat, no passaria el control de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Mesures

El president de la CEV ha manifestat, així mateix, que el fet que aquestes empreses se sumen a aquesta iniciativa no significa que no estiguen prenent mesures, ja que els distribuïdors estan fent un esforç per a aconseguir el millor preu possible respectant la Llei de la cadena alimentària. "Som conscients que hi ha famílies que ho estan passant molt malament i volem ajudar-los", ha afegit Navarro, qui ha recordat que la CEV, a través de la plataforma de compromís social, està ajudant els col·lectius més vulnerables sent el "nexe" entre les empreses compromeses i els col·lectius en risc de pobresa. "És just reconéixer la nostra aportació a la societat", ha conclòs.