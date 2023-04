L’exsíndica de Ciutadans s’incorpora a les llistes del PP

L’exsíndica de Cs en les Corts, Ruth Merino, s’incorporarà a les llistes electorals del PPCV per a les autonòmiques del 28M. Anirà en els llocs d’eixida, segons han confirmat fonts “populars” a Europa Press.

Aquesta incorporació, avançada pel diari Las Provincias, arriba dos mesos i mig després que Merino s’incorporara com a independent, i “sense intenció d’afiliar-se al PP”, a l’equip econòmic “popular”, amb la missió de treballar en una nova reforma fiscal per a la Comunitat Valenciana dins del programa electoral d’aquest partit, va explicar en aquell moment.

El president del PPCV i candidat a la Generalitat, Carlos Mazón, va destacar l’“alegria” i el “luxe” que, per al seu partit, suposava el fitxatge de Merino, de qui va lloar la seua “marcadíssima sensibilitat social”, el seu “caràcter liberal” i la seua “extraordinària preparació i formació”.

Ruth Merino, que es va donar de baixa de Cs, va anunciar al gener la seua decisió de dimitir com a síndica i deixar l’acta parlamentària “amb molta tristesa i amb impotència”, en considerar que la refundació del partit no canviarà res. “Em costaria votar-los”, va admetre llavors, i va anunciar que s’anava a reincorporar, la setmana següent, al seu lloc com a tècnica de l’Agència Tributària, encara que finalment va entrar en l’equip econòmic del PPCV.

En la seua última compareixença en la seu del PPCV, el passat 11 de març, Merino va defensar que l’actualització de la reforma fiscal en la qual treballa aquest partit “serà un alleujament fiscal per a famílies, empreses, autònoms i, sobretot, per a les rendes més baixes. És il·lusionant poder contribuir a aquest canvi que farà que la vida siga més fàcil per a tots els ciutadans”, va manifestar.

Respecte a la relació entre el PPCV i Cs, Merino negava fa un any i mig que la formació taronja anara a integrar-se en les files “populars”, i destacava que són dos partits “molt diferents”: Ciutadans, liberal, i el PP, conservador. “Tinc molt clares totes les coses que ens diferencien i no podem arribar a ser el mateix”, va sostindre en una entrevista amb Europa Press el desembre de 2021.

Ruth Merino, llicenciada en Econòmiques per la Universitat de València i tècnica d’Hisenda de l’Estat des de 1996, va entrar com a síndica de Cs a les Corts en substitució de Toni Cantó, que va deixar recentment el seu lloc de director de l’Oficina de l’Espanyol de la Comunitat de Madrid i fa anys va formar part d’UPyD.