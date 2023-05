Combat als microplàstics al Port

Una trentena de joves procedents de l'Horta va fer una activitat de neteja a la platja del Port de Sagunt. La conclusió va ser que la zona estava bastant neta de deixalles grans, gràcies al treball diari del tractor de neteja, encara que sí que hi van trobar bastants restes dels nocius microplàstics. Per a retirar aquests materials, les tasques es van desenvolupar metre a metre amb uns coladors per a l'arena. L'activitat va estar supervisada per l'ONG Xaloc, especialitzada en l'estudi i la conservació de la mar. A continuació, els joves van fer una iniciació al pàdel surf.

Aquesta cita forma part de la campanya Horta Neta posada en marxa pel consorci Xarxa Joves.net, integrat per 22 municipis de la província de València. En el seu vinté aniversari des de la seua primera edició com a resposta al desastre ecològic de l'enfonsament del petrolier Prestige en la costa gallega, aquesta iniciativa desenvolupa des de finals de març un ampli programa d'activitats amb la finalitat de fomentar la consciència ambiental entre la gent jove i promoure la importància sobre la conservació i millora del medi ambient. Conscienciació climàtica Horta Neta ofereix un calendari centrat en tres línies d'intervenció: la sensibilització, la conscienciació climàtica i l'educació ambiental. Un programa d'accions, destinades especialment al públic jove i al familiar, que vol reflectir la realitat ambiental del canvi climàtic que afecta el nostre entorn més pròxim.