El “cinturó roig” resisteix en vots

El PSPV-PSOE ha sigut la força més votada a l’Horta Sud en les eleccions municipals i ha aconseguit revalidar (i fins i tot augmentar en vots) alcaldies de les grans ciutats, a excepció de Torrent, on, si bé el socialista Jesús Ros ha sigut el més votat i manté 10 escons en el ple, el bloc de la dreta supera en escons el de l’esquerra i tot fa pensar que la popular Amparo Folgado pot ser de nou alcaldessa si aconsegueix el vot de Vox en la investidura.

Amb tot, les i els socialistes mantenen la seua hegemonia en les grans ciutats de l’Horta, que continuaran en mans d’alcaldes consagrats com és el cas de Carlos Fernández Bielsa, a Mislata; de Juan Antonio Sagredo, a Paterna, o de Rafa García a Burjassot. També Guillermo Luján (Aldaia), Conxa García (Picassent) o Vicent Zaragozà (Silla) mantenen les seues àmplies majories, igual que l’alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, que ha sigut el president de la Mancomunitat en la segona part de la legislatura. A més, Conxa García, a Picassent, i Josep Almenar, a Picanya, dos dels considerats invencibles de l’Horta Sud, mantenen les seues còmodes majories absolutes encara que perden vots en el recompte.

El sorpasso del PSPV a Compromís

Així mateix, el PSPV és la força més votada per primera vegada en 20 anys en el municipi de Paiporta, després de superar Compromís entre les forces d’esquerres, per la qual cosa la socialista Maribel Albalat podrà governar en minoria o bé optar per pactar de nou amb Compromís, que ha caigut en la seua representació. El mateix cas s’ha donat a Catarroja, on la socialista Lorena Silvent ha superat per primera vegada el nacionalista Jesús Monzó en vots i en escons. En tots dos municipis, l’alcaldia canvia de color i de persona, però el bloc d’esquerres continuarà governant. I a Manises, el PSPV també ha superat en vots APM-Compromís, forces que empaten en escons i mantenen la majoria per a la coalició de l’esquerra.

El PSOE també seguirà en l’alcaldia a Alaquàs i Quart de Poblet, encara que perd la majoria absoluta. D’aquesta manera, Toni Saura baixa un edil i passa d’11 a 10, per la qual cosa pot governar en solitari o buscar el suport de Compromís, coalició amb la qual Marta Murciano ha mantingut els dos regidors que tenia. I a Quart de Poblet, el canvi de candidata de la carismàtica Carmen Martínez a Cristina Mora li ha costat al PSPV un escó en el ple, encara que continua sent la força més votada i té Compromís i Podem en el cas que vulga pactar i governar amb més solvència el consistori.

El canvi més important s’ha donat a Torrent, on el veterà Jesús Ros ha sigut el més votat, però el bloc conservador supera el progressista per un regidor. Al costat d’aquesta ciutat, hi haurà canvis a l’Horta Sud a Alcàsser, on l’alcaldia passarà d’Eva Zamora (PSPV) al popular Alberto Primo, que puja de 5 a 9 regidors, i a Xirivella, encara que el PSPV és el més votat, tot indica que Michel Montaner donarà pas a la popular Paqui Bartual al capdavant del ple per la suma del bloc de la dreta.

Pel que fa a l’Horta Nord, a més de Paterna i Burjassot, el PSPV reté unes quantes alcaldies per la mínima com és el cas de Moncada, on la socialista Amparo Orts és la força més votada i, a més, el bloc de l’esquerra supera el de la dreta. El PSPV, però, perd Godella, ja que el PP ha aconseguit huit regidors de 17, amb la qual cosa es converteix en la força més votada.

El PP manté les alcaldies que tenia a Alfafar, Massanassa, Llocnou de la Corona, Puçol i Emperador. I, a més, suma noves vares de comandament, com és el cas de Meliana, on ha aconseguit 10 escons del ple, i Almàssera, on ha aconseguit set regidors, un més que la suma del PSPV i Compromís.