València rebrà 20 milions d'euros per a projectes de mobilitat aprovats per l'anterior govern

La realització dels carrils bici de Sant Vicent i Gaspar Aguilar, la reurbanització de Pérez Galdós o les noves actuacions per a pacificar el trànsit a Massarrojos, actuacions planificades totes en la passada legislatura durant el govern de Joan Ribó, comptaran amb una subvenció integral de 19.556.987,86 € de fons europeus en el cas d'executar-se en els pròxims anys.

Així ho ha donat a conéixer aquest matí l'exresponsable de Mobilitat Sostenible i regidor de Compromís a l'Ajuntament de València, Giuseppe Grezzi, en conéixer la resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a la segona convocatòria del Programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

“La notícia de la confirmació del finançament europeu als projectes que preparàvem la passada legislatura és només l'última mostra de la brillant gestió realitzada pel govern de Joan Ribó, que sempre va estar en sintonia amb les polítiques europees i va reconduir i va situar València entre les principals capitals d'Europa en polítiques de sostenibilitat de cara a afrontar els reptes del futur i l'emergència climàtica que vivim”, ha apuntat Giuseppe Grezzi.

Necessitat d'actuació de Català

No obstant això, adverteix el regidor de Compromís, “per a rebre aquesta subvenció, que suposaria que les millores previstes s'implementaren a València a cost zero per a les arques municipals, el govern de Català primer haurà d'executar-les”. En aquest sentit, va advertir, “Compromís estarà damunt del PP perquè així siga, perquè són projectes llargament treballats amb els veïns, que no entendrien que, com va succeir durant les dècades en què va governar el PP la ciutat, València tornara a sumir-se en el retard per falta de treball dels seus governants, més centrats en les corrupteles coordinades des del seu partit que en el benestar de la ciutadania”.

Els vora 20 milions que podrà rebre València quan execute aquestes actuacions ja planificades se sumarien així als 49 milions d'euros ja assignats al govern de Ribó en la primera convocatòria, destinats entre altres a la sensoriztació de la futura zona de baixes emissions, carrils bici, més espais per a vianants i millores en la flota de l'EMT.