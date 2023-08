Homenatge a l’Assumpció en forma de rajos de sol a través d’una finestra del Micalet

Des que va ser descobert de manera casual, l’alineament de rajos de sol a través d’una finestra del Micalet a la catedral el dia de l’Assumpció de la Mare de Déu és un esdeveniment que crida l’atenció.

Ocorre en la coneguda com Sala de la Presó, en el segon cos de la torre del Micalet, poc després de les 10 del matí: a través d’una de les finestres, hi entren uns rajos solars i s’alineen projectant-se en terra durant uns deu minuts.

“Es tracta d’un efecte per al qual va ser dissenyada aquesta finestra en el segle XIV en homenatge a l’Assumpció de la Mare de Déu, titular de la seu”, tal com explica Francesc Llop, president dels Campaners de la Catedral.

Descobriment del fenomen

Precisament van ser els mateixos campaners de la catedral els que el van descobrir en 2010, “de manera casual, quan, en baixar després del toc d’acompanyant l’entrada de la imatge de la Mare de Déu a la seu, poc després de les 10 hores, vam veure que la llum solar entrava alineada per la finestra de la Sala de la Presó”, assenyala.

I es produeix el 15 d’agost “per la manera en què hi incideix el sol, que fa que la llum entre a la sala, a través d’una finestra estreta, i forme en la zona central del sòl un rectangle lluminós”, destaca.

Així, cada 15 d’agost els rajos del sol entren en aquesta sala del campanar “de manera directa i vertical per l’orientació que se li va donar en ser construïda en el segle XIV, quan va ser dissenyada així pels mestres d’obra perquè es produïra aquest alineament, com a homenatge a la Mare de Déu en la festa de l’Assumpció i també com una tradició en unes certes construccions de l’època”.