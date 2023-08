El Verger suprimeix els festejos de bou embolat

L'equip de govern del Verger, l'alcalde del qual és el valencianista Basili Salort, ha anunciat aquest matí que no tornarà a contractar ni autoritzar espectacles de bou embolat. Recorda que els bous al carrer estan subvencionats pràcticament íntegrament per l'Ajuntament. La supressió del bou embolat obeeix "als valors que han de regir el municipi, en concret, la defensa del benestar animal". El govern del Verger també recorda que altres pobles de la Marina Alta (Xàbia, Gata, Calp, Ondara, Benissa, el Poble Nou de Benitatxell o Pedreguer) han decidit no tornar a autoritzar el bou embolat.

La supressió respon al fet que aquesta modalitat taurina provoca "estrés, lesions i patiment als animals". "Busquem promoure festes que siguen inclusives i que puguen gaudir-les totes les persones sense causar danys ni incomoditat a cap ésser viu", sosté el govern local. "Les tradicions evolucionen. Creiem que és crucial adaptar-nos a la sensibilitat i els valors canviants de la nostra societat", assenyala l'executiu de Basili Salort. "Esperem que aquesta decisió marque un nou capítol en les festes de bous al carrer, un capítol en el qual prevalguen els valors de la compassió i el respecte a tots els éssers vius"