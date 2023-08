El Kremlin admet que l'assassinat figura entre les hipòtesis després de la mort de Prigozhin

El Kremlin ha defensat les investigacions obertes a Rússia per a esclarir les causes del sinistre aeri que es va cobrar la vida de l'oligarca Ievgeni Prigozhin i altres membres de la cúpula del Grup Wagner, i ha confirmat que, entre les hipòtesis que es consideren, figura la d'una acció "intencionada" contra l'avió.

El Comité d'Investigació de Rússia va obrir un procés per a esclarir les raons que van portar a la caiguda de l'aeronau, en la qual viatjaven un total de deu persones. L'avió, un model d'ús privat de la firma Embraer, es va desplomar a la regió de Tver, quan volava des de Moscou a Sant Petersburg.

Davant de les "diferents versions" que han sorgit, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha advocat per "esperar els resultats de la investigació", informa l'agència Interfax. "No es pot parlar de cap mena d'investigació internacional", ha resolt, davant la possible implicació d'autoritats brasileres com a país de l'empresa fabricadora.

El Kremlin ha negat que el sinistre poguera procedir d'una ordre del president Vladímir Putin, que en públic ha recriminat a Prigozhin els seus "errors", entre els quals figuraria la rebel·lió llançada al juny contra la cúpula militar de Rússia. Prigozhin va ser soterrat dimarts a Sant Petersburg en l'estricta intimitat i sense presència de dirigents polítics.