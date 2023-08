Les reserves del Xúquer cauen una setmana més encara que no perilla la demanda per a reg

L'aigua emmagatzemada en la conca el Xúquer continua descendint setmana rere setmana, tot i que continua per damunt de la mitjana dels últims cinc, deu i vint anys. Les preses de la demarcació mantenen un bon estat encara que les precipitacions d'aquest exercici hidrològic, 342 mm², han estat per davall de la mitjana de les últimes tres dècades (vora els 395 mm²). El subministrament per reg està previst que consumisca del 12 al 14 % del volum embassat durant la campanya, que va des de maig fins a octubre.

Segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les demandes de tots els usuaris «s'han pogut cobrir amb total normalitat». Això sí, amb alguna excepció puntual en el sistema Palància i algun llit menor sense regulació en el riu Alfambra. «Les reserves actuals permeten garantir amb total seguretat l'actual període de reg», apunten. En la recta final A falta de l'Informe de sequera d'agost, que eixirà en uns dies, des de la CHX admeten que confien que puguen arribar precipitacions en les pròximes setmanes que permeten deixar arrere els indicadors més preocupants. També les situacions de prealerta per escassetat hídrica en el Maestrat i Palància, des del mes de juny passat, inquieten en l'organisme de conca. Els embassaments del Xúquer afronten la recta final amb un volum global de 1.370 hectòmetres cúbics, 33 menys que fa una setmana, cosa que representa un 48,55 % de la capacitat total. Amadorio, a la Marina Baixa, és un dels que pitjor estan, amb un 30,50 %. Per sistemes, Túria (62,90 %) és dels que millors percentatges ofereix, respecte a Alacant (47,73 %), Xúquer (47,48 %) i Castelló (38,97 %). En qualsevol cas, la prealerta és el primer pas per a l'aplicació a curt o mitjà termini de les mesures necessàries per a pal·liar els efectes de l'escassetat hídrica dins del marc d'actuació establit en el Pla especial de sequeres (PES). Aquesta decisió correspon a la Junta de Govern, a la Comissió Permanent de Sequera o a la comissió de desembassament en què aquesta delegue, comptant amb el suport de l'Oficina Tècnica de Sequeres.