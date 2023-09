El Vila-real destitueix Quique Setién

Quique Setién ha deixat de ser dimarts entrenador del Vila-real CF. A través d'un comunicat oficial, el club que presideix Fernando Roig ha anunciat la destitució del fins ara tècnic del primer equip del Submarí.

El detonant per a prescindir del tècnic càntabre ha sigut el fet de protagonitzar una arrancada de temporada en què l'equip ha perdut tres dels quatre primers partits disputats, així com la imatge de fragilitat defensiva que ha mostrat el Vila-real.

En el seu comunicat, el club groguet destaca la seua "gran professionalitat i compromís" i mostra estima "tant a ell com al seu cos tècnic per haver-ne assumit el comandament en una situació complicada durant la passada temporada", així com "la gran temporada passada", amb la "promoció de molts joves de la pedrera i la classificació per a la UEFA Europa League després d'aconseguir la cinquena posició en LaLiga".

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Quique Setién



El entrenador cántabro deja de pertenecer al Villarreal CF pic.twitter.com/7LK4HiAJWi — Villarreal CF (@VillarrealCF) 5 de septiembre de 2023

Al seu torn, el club de la Plana Baixa ha comunicat que el director de futbol, Miguel Ángel Tena, dirigirà la sessió del pròxim dimecres a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp, a partir de les 18.30 hores.

Contra corrent

Els números del conjunt castellonenc no conviden a l'optimisme, més encara quan la imatge defensiva ha sigut pobra i la figura de l'entrenador, Quique Setién, mai ha deixat de ser qüestionada per la massa social grogueta, malgrat la confiança que se li ha donat per part del club.

Després de perdre per 3-1 contra el Cadis, el Submarí suma 9 gols en contra, la qual cosa suposa haver fet la pitjor arrancada defensiva en lliga del club en Primera Divisió en tota la seua història.

El combinat de la Plana Baixa està protagonitzant un inici de LaLiga molt irregular i el seu balanç és de tres derrotes i una victòria: va caure en la seua estrena contra el Real Betis (1-2), es va imposar al Mallorca a domicili (0-1) i ha encadenat dues derrotes consecutives contra el Barça (3-4), a casa, i contra el Cadis (3-1), a domicili.

Un començament que empitjora en un gol els protagonitzats en les temporades 2019/20 i 2011/12, quan l'equip va rebre 8 punts.

El segon entrenador amb pitjors registres

El llegat que deixa el càntabre és molt pobre quant a números. En el global de partits oficials de Setién en el Submarí, és el segon pitjor tècnic en derrotes, ja que suma 15 en 39 encontres, és a dir, el 38 % dels seus duels han sigut derrotes, xifres que només empitjora José Francisco Molina, que va ser destituït després de 5 derrotes en 11 partits (45 %). Sens dubte, números molt preocupants en el Submarí que han obligat el conseller delegat, Roig Negueroles, a prendre la decisió de destituir el preparador santanderí.