Gátova demana ajuda per a trobar relleu generacional que reòbriga el seu únic forn

Gátova està demanant ajuda de manera desesperada per a trobar alguna persona que reactive el forn-pastisseria del municipi, l’únic que tenia i que ara ja no presta el servei als residents.

L’alcalde, Jesús Salmerón, ha iniciat una campanya en xarxes socials per a oferir este lloguer de local que compta amb tota la maquinària necessària per a donar el servei. Es busca una persona professional del sector que vulga assumir el relleu que Amparo, la fornera, ha deixat en una localitat enclavada en la serra Calderona i a 50 minuts de València.

Es tracta d’un forn de llenya que ha estat donant servei al municipi des de fa anys, però, després del tancament, els residents a Gátova han de desplaçar-se a 25 minuts del seu municipi per a comprar una barra de pa. “Tenim moltíssima gent gran que no disposa de vehicles i d’altres no tan majors que tampoc; el forn és també un lloc de trobada i, des que va tancar, la gent ja no es reuneix tant”, diu Salmerón.

El consistori ha aconseguit tindre un servei de forn tres dies a la setmana, una solució temporal gràcies a l’actual propietària del forn, Amparo, i a Julián, del forn i pastisseria El Ensanche.

Per a l’alcalde, és una qüestió prioritària, ja que la pèrdua d’este servei contribueix a generar més despoblació, una circumstància que ja afecta este municipi del Camp de Túria. Salmerón s’ha compromés a posar totes les facilitats i fer d’intermediari amb els possibles arrendataris “i em pose a fer pastissos si fa falta”, diu.