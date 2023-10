La Vall de Gallinera inaugura el Centre d’Interpretació d’Art Rupestre en les seues segones jornades

La Vall de Gallinera celebra les II Jornades d’Art Rupestre sota el títol “Art rupestre: conservació, medi ambient i medi social” els pròxims 21 i 22 d’octubre. Amb motiu del 30é aniversari de l’espoli de les pintures rupestres de l’abric de Benirrama, el que es pretén és destacar el valor d’esta mena de jaciments, tan valuosos i fràgils al mateix temps. Un patrimoni que està exposat no només a les condicions atmosfèriques, sinó també a l’alteració que pot provocar la mà humana.

Estes jornades són gràcies a la coordinació de l’ajuntament de la localitat, la Unió Cultural d’Amics i Amigues de la Vall de Gallinera, la Universitat d’Alacant i la Diputació d’Alacant.

Els esforços desenvolupats en matèria de protecció i de reivindicació ha donat els seus fruits en molts territoris, com és el cas de la Vall de Gallinera. Per eixe motiu, l’inici de les jornades comptarà amb la inauguració del Centre d’Interpretació d’Art Rupestre finançat per la Diputació d’Alacant, en la qual participaran la diputada d’Arquitectura, Conservació d’Edificis i Instal·lacions, Carmen Selles Prieto; el director de l’Àrea d’Arquitectura, Rafa Pèrez Jiménez; el director del MUBAG, Jorge Soler, i el director de la Fundació MARQ, José Alberto Cortés Garrido.

El consistori municipal considera que, amb estes accions, s’aconsegueix acostar la cultura de l’entorn rural i dignificar, així, el patrimoni del municipi.