Por a Orriols: “Quan cau la nit, els veïns no ixen de casa”

“Hi ha por, quan cau la nit, els carrers es queden buits, els veïns no ixen de casa”. Qui parla és un resident del valencià barri d’Orriols, protagonista de les últimes notícies de successos de la ciutat. Ahir a la vesprada, tal com va avançar Levante-EMV, un home va resultar ferit amb una arma blanca quan era víctima d’un robatori violent al carrer. Va haver de ser traslladat a un hospital per a rebre atenció sanitària. Una agressió més que està portant el veïnat a una situació extrema.

“Hem arribat a un punt en què les persones majors prefereixen pagar més i que siga el supermercat mateix qui els porte la compra a casa perquè els lladres aprofiten i els atraquen”, conta desesperat este veí, que, a més, assenyala que els carrers més conflictius són Duc de Mandas, Daroca i Sant Joan de la Penya. No en va, en este últim és on va tindre lloc l’apunyalament d’este passat diumenge; i, en la primera via, va morir un jove de tot just 20 anys quan va ser apunyalat al coll el dissabte 21 d’octubre. Baralles, batusses, ocupacions i assassinats, este és el panorama al qual s’enfronten els residents d’este popular barri, que es mostren molt preocupats i ja s’han mobilitzat en diverses ocasions per a demanar més presència policial, “però no de manera excepcional, volem que siga continuada”, explica este jove. Tal és la sensació d’inseguretat que regna a Orriols que s’ha instal·lat una espècie de “toc de queda” autoimposat en el qual, quan el sol s’amaga, també ho fan els veïns. “Durant el matí, la vida flueix, però quan cau la nit, els carrers es queden quasi deserts, perquè és quan ixen els delinqüents”. Un altar en memòria d’Addou Des de fa uns dies, en l’encreuament del carrer Duc de Mandas amb Pare Viñas s’ha alçat un altar improvisat en memòria d’Addou, el jove assassinat fa una setmana. Flors, peluixos, fotos i ciris reten homenatge a l’última víctima mortal que s’han cobrat els carrers d’Orriols. A última hora de la vesprada, diverses persones se solen acostar fins a este punt per a recordar el mort, però qui sap si esta nit ho faran, “hi ha temor, potser ja no s’hi atreveixen”.