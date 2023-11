Albaida ja perfila el futur Museu del Toc Manual de Campanes

El toc manual de campanes és una senya d’identitat d’Albaida, l’única localitat de la Comunitat Valenciana que conserva este toc de manera ininterrompuda des del segle XIII (fa huit segles). Esta singularitat, declarada bé d’interés cultural immaterial (BIC), va ser reconeguda fa un any com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco (30 de novembre de 2022 a Rabat). Esta declaració va donar ales a un ambiciós projecte de la Colla de Campaners d’Albaida i de la localitat d’obrir el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes, MitMac, que es projecta al Palau dels Milà i Aragó. L’Ajuntament acaba de rebre una subvenció directa de la Generalitat Valenciana per a iniciar este ambiciós projecte, que requereix una inversió que supera el milió d’euros. L’ajuda, de 50.000 euros, servirà per a redactar i definir el projecte museístic del MitMac.

El Museu del Toc Manual de Campanes d’Albaida serà “el primer museu del món dedicat al toc manual”, explica Toni Berenguer, de la Colla de Campaners. El museu constarà de cinc àmbits, alguns ja en marxa. El primer d’estos àmbits és el Campanar Viu, el campanar de l’església d’Albaida que disposa de deu campanes, on es fa cada dia el toc manual, i que acull visites guiades a càrrec dels campaners de la colla local, associació encarregada de mantindre l’ancestral tècnica manual. Un segon àmbit, també en marxa ja, és l’Escola del Toc Manual de Campanes, que funciona al Palau dels Milà i Aragó i que, segons explica Berenguer, està en procés de legalització per part de la Conselleria per a dur a terme cursos, no només per a la formació de futurs campaners, sinó per a col·lectius implicats en el toc i les campanes.

El MitMac també comptarà amb una àrea d’investigació, un centre d’estudis vinculat al toc manual, que disposarà d’un arxiu sonor i audiovisual. Un altre dels àmbits inclourà un carilló de campanes, un instrument similar a un piano, però que percudeix sons de campanes, de tocs de campanes, i del qual existeixen molt pocs exemplars en el territori espanyol. Toni Berenguer ha detallat a este diari que a Albaida es construirà un carilló de 50 campanes. El cinqué àmbit del MitMac serà l’Espai de les Emocions, un espai divulgatiu que oferirà un recorregut amb una immersió en l’ancestral tècnica i contarà la història del toc manual. “No serà un museu a l’ús, amb objectes, sinó que serà un espai més sensorial”, assenyala Toni Berenguer sobre este Espai de les Emocions. El dirigent de la Colla de Campaners també ha avançat que prompte s’obrirà al Palau dels Milà i Aragó, seu del futur MitMac, la Sala Blanca, una exposició temporal del toc de campanes, amb objectes que tenen relació amb esta tècnica.

L’alcalde d’Albaida, Alejandro Quilis, enaltia ahir el MitMac, afirmant que “la campana és un emblema a Albaida i este museu, que serà de titularitat municipal, és important per a consolidar i augmentar l’oferta cultural del poble”. Quilis insistia en el fet que la subvenció directa rebuda permetrà “adaptar el projecte del museu per a realitzar-lo en diverses fases”. L’alcalde evidenciava la singularitat d’Albaida, “que manté des de fa huit segles el toc manual de manera ininterrompuda”, i apuntava que l’ajuda arriba “quan està a punt de complir-se un any de la declaració de patrimoni de la humanitat per la Unesco”. Alejandro Quilis va avançar que també es treballa en la “creació d’una fundació en la qual estiguen representades totes les administracions, des del Ministeri, la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament”. Toni Berenguer també va demanar a estes administracions “suport econòmic perquè el MitMac siga una realitat i per a mantindre el reconeixement de la Unesco i el que això ens exigeix”. La Colla de Campaners d’Albaida treballa amb el Ministeri de Cultura en un pla nacional per a la salvaguarda del toc manual de campanes.