Gandia lidera, després de València, la compra d’habitatges a la província

La província de València ha registrat 38.034 compravendes d’habitatges en l’últim any, la qual cosa suposa el 38,41 % del total de la Comunitat Valenciana. Desgranant eixa dada s’aprecia que, com és lògic, la ciutat de València registra el nombre més gran d’operacions, amb 2.168 compravendes. En segon lloc hi ha Gandia, amb un 4,41 % i 324 habitatges adquirits. Sagunt se situa en el tercer lloc, en part impulsada pels projectes industrials de la futura gigafactoria de bateries, i registra el 3,96 % de les operacions de compravenda a la província, amb 291 habitatges que han canviat de titular.

Segons les dades que acaba de fer públiques el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, l’activitat de compravenda a la Comunitat Valenciana està registrant nivells destacats d’operacions, malgrat el canvi de cicle en el sector, que se situa en un nou escenari marcat pel descens en la compravenda d’immobles. Això s’explica, en part, per la pujada dels tipus d’interés bancaris i la impossibilitat de moltes famílies a l’accés a hipoteques, que cada vegada són més cares. Fruit d’això, entre agost de 2022 i agost de 2023 a la província de València s’han signat 24.855 hipoteques, amb un descens interanual del 9,08 %. Per contra, aproximadament un terç de les operacions es paguen al comptat, sense haver de recórrer a crèdits bancaris. Estes són algunes de les principals conclusions de l’Informe sobre l’evolució del mercat de l’habitatge a València durant el tercer trimestre de 2023. El document recull que el nombre de compravendes a la Comunitat Valenciana des de juliol a setembre ha sigut de 23.650, un 5,83 % menys respecte al segon trimestre d’este mateix any i un 10,22 % inferior al mateix període de 2022. La distribució de compravendes d’habitatge ha mantingut el tradicional lideratge d’habitatge usat (84,6 %), enfront d’un lleuger augment del pes en habitatge nou (15,4 %), amb un 15,01% en habitatge nou lliure i un 0,39 % en habitatge nou protegit. A més, continuen pesant molt en este mercat els residents estrangers, atés que el 29,04 % de les compres d’habitatge en este tercer trimestre han correspost a ciutadans d’altres països, especialment a la província d’Alacant. En el cas de la província de València, este percentatge descendeix fins al 15,38 %. Les persones que més habitatges van comprar a la Comunitat en 2022 van ser els procedents del Regne Unit, seguits de Bèlgica, Suècia, França, Alemanya, Països Baixos i Rússia. Preus de l’habitatge Quant als preus, l’import mitjà del metre quadrat a la província de València ha sigut de 1.345 euros el metre quadrat, un 0,25 % superior al segon trimestre i amb una millora interanual del 2,39 %, la qual cosa evidencia que, malgrat la major dificultat de les famílies per a adquirir una casa, els preus continuen a l’alça.