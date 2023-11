Un incendi intencionat a l’Hospital de Llíria obliga a traslladar a València 18 pacients

Tot va quedar en un esglai que es va resoldre en qüestió de tres hores i sense ferits, però podria haver acabat en tragèdia. Un incendi, aparentment provocat, en una de les habitacions de la cinquena planta, on es troba la sala de Psiquiatria, va amenaçar ahir a la vesprada l’hospital comarcal de Llíria i va obligar a evacuar, temporalment o fins a una altra ordre, 41 pacients. Díhuit han passat la nit en altres hospitals (l’Arnau i La Fe). Són els que en eixos moments estaven ingressats en la planta cinquena de Psiquiatria, la més afectada i que quedarà inhabilitada durant diverses setmanes. La resta, els que es trobaven en la quarta planta de Medicina Interna, van poder tornar a les seues habitacions a primera hora de la nit després de passar la vesprada fora, quan va ser segur una vegada van baixar els nivells de diòxid.

Tot va començar cap a les sis de la vesprada. A eixa hora, el fum va començar a eixir d’una de les habitacions de la cinquena planta de l’Hospital de Llíria, on estan els pacients de Psiquiatria, i el Centre d’Emergències de la Comunitat Valenciana rebia les primeres telefonades d’auxili. Hi havia foc a l’hospital. Des del Consorci de Bombers van mobilitzar fins a sis dotacions dels parcs de Paterna, l’Eliana, Chiva i tres unitats de comandament. L’objectiu era confinar les flames i evitar que s’estengueren. Fins a l’hospital es van traslladar també efectius de la Policia Local i la Guàrdia Civil.

Evacuació en tres minuts

Mentrestant, el personal sanitari, després de donar la veu d’alarma, va iniciar l’evacuació dels pacients, “exemplar” segons va valorar anit el conseller de Sanitat, Marciano Gómez. En eixos moments hi havia 18 pacients ingressats en la cinquena planta, que van ser els primers a eixir amb destinació al vestíbul de l’hospital. A mesura que es va veure que la fumera provocada per les flames envaïa més espais, es va evacuar també els que estaven en la planta de baix, de Medicina Interna, juntament amb els familiars que els estaven acompanyant.

Van confinar les flames

L’espai va ser inaugurat fa huit anys, en 2015, i que fora construït ja amb mesures i materials antiincendis ha hagut de veure en el fet que el succés no anara a més. Segons van explicar fonts dels equips de bombers traslladats fins al lloc, l’habitació es va clausurar i es va aconseguir, així, confinar les flames, per tal d’evitar que es propagaren. L’habitació on es va originar ha quedat “destrossada”. Els bombers van donar per controlat l’incendi cap a les 19.22 hores de la vesprada.

Això sí, el fum es va estendre per les dues plantes i, fins que no es va verificar que els nivells de diòxid de carboni havien baixat i era segur reubicar els pacients, no es va permetre als ingressats en la quarta planta tornar a les seues habitacions. Va haver-hi pacients que van tornar a l’estada on es trobaven i altres que van haver de traslladar-se a una altra, però, després de rebre el sopar en el menjador, van poder començar a tornar-hi al costat dels seus familiars, que també van destacar la forma en la qual s’havien dut a terme els trasllats.

A l’Arnau i a La Fe

Mentrestant, més o menys la mateixa hora, es prenia la decisió de traslladar els pacients de Psiquiatria a altres hospitals de València capital, atés que les estades de la cinquena planta havien quedat inutilitzades. Així, la gran majoria de pacients anaven a passar la nit a l’Hospital Arnau de Vilanova, quinze dels díhuit, i tres més anaven a ser traslladats a l’Hospital de La Fe, també a València.

Ara, els bombers hauran de confirmar si, segons van avançar ahir sobre el terreny, el foc va ser intencionat i com es va iniciar. Des de la Conselleria de Sanitat van evitar ahir entrar a valorar esta qüestió. “La investigació és responsabilitat de bombers”, va assegurar el conseller, que es va traslladar al centre de Llíria a mitjan vesprada, després que es notificara l’abast de les flames.

Agraïment al personal

Una vegada allí i després de parlar amb el personal i amb els responsables de Bombers, Gómez va fer valdre l’actuació dels treballadors del centre i la seua “ràpida actuació” per a desallotjar tots els ingressats, una actuació que, segons va dir, es va completar “en menys de tres minuts”. Este fet “va ser lloat també pel cap del Servei de Bombers de Llíria. És d’agrair que estiguen perfectament entrenats”, va comentar Gómez.

El conseller va avançar, després de la seua visita a les instal·lacions de l’Hospital de Llíria, que la planta cinquena anava a quedar inhabilitada almenys “dues o tres setmanes”, després que, anit, el mateix director general d’Infraestructures en revisara l’estat.