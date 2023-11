Aliança de Compromís i Comuns per a reivindicar la seua autonomia de Sumar

Aliança entre Compromís i els Comuns per a reivindicar la seua autonomia respecte a Sumar i defensar la seua hegemonia a la Comunitat Valenciana i Catalunya. Totes dues organitzacions, que formen part del grup parlamentari plurinacional Sumar que dirigeix Yolanda Díaz, han recordat que són organitzacions autònomes i donen per segur que les seues respectives marques seran la referència de Sumar tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana.

Així ho van indicar ahir en sengles rodes de premsa al Congrés les dues diputades i portaveus adjuntes del grup parlamentari, Àgueda Micó (Compromís) i Aina Vidal (Comuns), que han subratllat la relació "confederal" i "d'horitzontalitat" amb Sumar, ja que és la seua coalició a escala estatal. Ho han fet en al·lusió als plans de Sumar de culminar en la primavera de l'any que ve la seua assemblea fundacional, que pilotarà un grup promotor i per al qual parteix amb una base de més de 70.000 inscrits.

També després que el projecte de Díaz s'haja constituït com a partit polític a Euskadi i Galícia per a avançar en la preparació del nou cicle electoral en tots dos territoris, on hi ha converses amb Podemos i IU per a explorar una candidatura conjunta per als pròxims comicis.

Defensar l'espai

Micó, en este sentit, ha emfatitzat que Compromís és un projecte "independent", "autònom" i "d'estricta obediència valenciana" que té una relació "horitzontal" i "col·laborativa" amb Sumar. Per tant, ha afegit que "no hi ha dubte que el projecte valencianista continuarà sent Compromís en esta comunitat i que Sumar també els aprecia com la seua referència a escala autonòmica".

Estes declaracions arriben després de diversos mesos, unes eleccions generals, una nova constitució del Congrés i un nou Govern en el qual s'han pogut reposar les idees. Amb tot, este estiu, amb el 23J acabat de traure del forn, Sumar va fer un primer gest per a instaurar el projecte Sumar valencià i Compromís el va parar en sec, tal com va contar este diari en el seu moment.

Fonts de la coalició indiquen que tant els Comuns com la formació valenciana encaren amb normalitat la pròxima assemblea general de Sumar, per la qual cosa descarten que la nova formació de Díaz impulse la seua pròpia marca i estructura en estos dos territoris. D'esta manera, expliciten que tots dos partits han consolidat les seues sengles marques en l'electorat progressista, tenen una dilatada experiència, estructura organitzativa assentada i multitud de regidors.

Així, han assegurat que en cap cas hi haurà competència electoral amb Sumar en estos territoris, com ja va dir este estiu Compromís ("si no, hi haurà ruptura", van advertir), i que en les llistes autonòmiques ja han demostrat incloure diverses sensibilitats, com a independents, la qual cosa no impedeix que Sumar puga tindre els seus militants. Per tant, donen per descomptat que el partit de Díaz s'inserirà en les coalicions que continuen desplegant i que les seues respectives marques tindran continuïtat.

Sumar confluirà dins dels Comuns a Catalunya

Les eleccions autonòmiques valencianes es van celebrar el maig passat, abans de les generals, però les catalanes seran pròximament. Preguntada sobre quina seria l'estratègia per a les futures eleccions catalanes, Vidal assenyala que Sumar ja conflueix en el si de Catalunya en Comú a escala autonòmica, perquè els comuns són una experiència "d'èxit per a articular un espai ampli a l'esquerra del PSOE".

"Continuarem treballant en eixa línia. Donem per fet que ens acompanyaran els nostres companys de Sumar i eixes eleccions han de servir també per a fer un nou salt al Parlament català, on tenim expectatives que per fi canvie la situació", ha desgranat. És més, ha ressenyat que els Comuns són un partit autònom que és la referència a Catalunya i que la idea és desenvolupar amb Sumar una relació "confederal", atés que acompanyaran el projecte de Díaz a escala estatal.