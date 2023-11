Compromís per Alfara demana habilitar una sala d'estudis nocturna

La formació valencianista ha presentat a Alfara una proposta perquè s'habilite una sala d'estudis amb horari nocturn en l'època d'exàmens de gener.

D'aquesta manera, segons han destacat, pretenen "garantir que els estudiants d'Alfara facen ús de les instal·lacions municipals i es facilite el màxim possible l'estudi".

La proposta inclou habilitar un horari ampliat almenys fins a les 2 hores de la matinada en període d'exàmens, i també proposa un mecanisme autogestionat per a fer ús d'este espai i abaratir així els possibles costos.

Finalment, també plantegen que, en cas que no siga possible per a este pròxim mes, es negocie amb la biblioteca del CEU que els habitants d'Alfara puguen accedir a les seues instal·lacions també en època d'exàmens.

Segons ha destacat el regidor Joan Guanter, "cal que Alfara dispose d'un espai perquè les persones joves puguen anar a estudiar amb un horari ampliat en època d'exàmens sense necessitat d'acudir a altres llocs com Moncada o València".