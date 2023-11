Una inversió de 52.000 euros permetrà ampliar la biblioteca del Port de Sagunt

Decocallejas Soluciones Constructivas ha sigut l'empresa triada per l'Ajuntament de Sagunt per a una xicoteta obra en la zona de recepció del Centre Cívic de l'Antic Sanatori del Port que permetrà l'ampliació de la biblioteca.

Segons el projecte elaborat per Dau Arquitectos, que haurà d'executar l'empresa d'Albacete, per una mica més de 52.000 euros, el principal objectiu d'esta actuació és l'eliminació dels dos buits rectangulars de 3 metres per 3,5 metres protegits amb baranes metàl·liques, que es troben en la primera planta i que es pretén fer xafables per a guanyar una mica més de 20 metres quadrats de superfície útil, que es convertiran en una zona de descans vinculada a la biblioteca.

Baranes escalables

Un altre dels motius que ha portat al consistori a executar esta actuació, per la qual es van interessar tres empreses, és eliminar el perill que implica com de «fàcilment escalables» resulten les actuals baranes, en «una zona freqüentada per xiquets menuts, perquè és el hall d'accés a la biblioteca infantil», segons recull la documentació a la qual ha tingut accés Levante-EMV.

La solució projectada preveu la col·locació d'un vidre laminar de seguretat cobrint la cara que dona al rebedor, per a "limitar el risc tant com siga possible".