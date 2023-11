Una porta de la muralla islàmica apareix en les obres del carrer Sant Vicent

Més sorpreses en les obres que du a terme el Cicle de l'Aigua al carrer Sant Vicent, on ja van aparéixer l'octubre passat les restes de la muralla islàmica del segle XI i també la calçada de la Via Augusta. Quasi al final de les obres, en l'últim dels sondatges arqueològics previs, previst entre Sant Vicent i la plaça Mariano Benlliure, han aparegut les estructures de la que seria una de les portes de la muralla islàmica, en concret, la de la Boatella, l'entrada sud a la ciutat islàmica (Balansiya). El monument defensiu del segle XI és el que millor ha arribat fins a l'actualitat en quedar integrat i ser aprofitat en la trama urbana.

En la intervenció arqueològica, que du a terme l'equip de Semar Arqueología sota la direcció de Marisa Serrano i la supervisió del Servei d'Arqueologia Municipal (SIAM), s'ha localitzat també un col·lector del segle XVII cobert amb grans lloses de pedra que han quedat a la vista en la rasa oberta en este punt del primer tram de Sant Vicent, entre les places de la Reina i de l'Ajuntament. Els arqueòlegs també han descobert dos col·lectors d'aigües residuals més recents del segle XIX i ha eixit a la llum una canonada de proveïment d'aigua de més de 100 anys d'antiguitat.

Els arqueòlegs ja havien previst trobar en esta zona les restes tant de la muralla islàmica, el traçat de la qual es coneix i està documentat, com d'una de les seues set portes, en este cas la de la Boatella. No sabien en quin estat es trobaria atés que la zona és ple centre de la ciutat, ha sigut molt intervinguda i està travessada per xarxes de serveis i infraestructures de tota mena i època. Les restes, com s'ha pogut confirmar, estan bastant arrasades per actuacions prèvies. Els arqueòlegs estan documentant (ho podran continuar fent fins dimecres) les restes trobades, que, segons van informar fonts municipals, es tornaran a tapar com s'ha fet amb les troballes anteriors del mes d'octubre per a poder asfaltar i obrir el carrer.

L'arqueologia, de nou, condiciona els temps, encara que fonts d'Alcaldia en este cas asseguren que no s'allargaran els terminis. El carrer Sant Vicent és una peça fonamental de la reordenació del trànsit al centre històric que impulsa l'alcaldessa, M. José Catalá. Les fonts municipals asseguren que les restes han aparegut en l'últim dels sondatges arqueològics del carrer Sant Vicent, que han d'acabar el pròxim 1 de desembre, no allargaran els terminis, excepte en casos "imprevistos", segons assegura el regidor del Cicle de l'Aigua, Carlos Mundina.

